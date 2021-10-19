Про найщасливішу мить і сльози, улюблену частину тіла й "побутову" мрію: Тоня Матвієнко у ТаблоID-бліц

Співачка Тоня Матвієнко на Мадейрі нещодавно пережила найщасливішу мить свого життя, але саме там її спіткала й неприємна пригода, яка змусила зірку розплакатися.
40-річна артистка не приховує, що в неє є слово-паразит і є guilty pleasure, що не дуже відповідає здоровому способу життя.
Про те, що (точніше, кого) Антоніна вважає найбільшим своїм досягненням, що їй подобається, а що не подобається у власній зовнішності, вона розповіла у ТаблоID-бліц.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?
– Коли занурилася в океан на Мадейрі.
– Ваш найбільший страх?
– Перестати співати.
– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
– 5 років, Новий рік. Перевдягнутий тато в Діда Мороза, який забувся зняти хатні капці.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– На "Голосі країни" в прямому ефірі забула слова пісні.
– Що вас робить дуже нещасною?
– Коли хворіють мої діти.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
– Не подобається животик, а ніжки - гарні.
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Курси з вивчення англійської мови.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Старша дочка Уляна.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Змивати косметику на ніч, якою б виснаженою я не була.
– Яке ваше улюблене слово?
– Якщо слово-паразит - капець. А з літературної мови - равлик.
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Що я ніхто.
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Такої суми не існує.
– Ваша guilty pleasure.
– Віскі.
– Із ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?
– Арсен Мірзоян, запроси мене на побачення (усміхається).
– Чим готові пожертвувати заради кохання?
– Всім.
– Ваше найбільше розчарування.
– Люди, які не поважають Україну.
– Якщо б ви могли повернутися в минуле, який момент би це був?
– У дитинство, коли подорожувала з батьками до США.
– Коли ви востаннє плакали й чому?
– На Мадейрі хвиля перевернула мене, і я вдарилася ногою об камінь.
– Скільки сексу вам потрібно для щастя?
– Головне не скільки, а з ким.
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Новий пилосмок.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Крем для обличчя.
– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
– Мої доці.
– Що би ви побажали собі 18-річній?
– Не сприймати все занадто особисто та цінувати себе.
– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?
– Віра в себе.
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
– На круїзному лайнері.
Фото пресслужби та з Instagram Тоні Матвієнко
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