Про найщасливішу мить і сльози, улюблену частину тіла й "побутову" мрію: Тоня Матвієнко у ТаблоID-бліц

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:45

Співачка Тоня Матвієнко на Мадейрі нещодавно пережила найщасливішу мить свого життя, але саме там її спіткала й неприємна пригода, яка змусила зірку розплакатися. 

40-річна артистка не приховує, що в неє є слово-паразит і є guilty pleasure, що не дуже відповідає здоровому способу життя.

Про те, що (точніше, кого) Антоніна вважає найбільшим своїм досягненням, що їй подобається, а що не подобається у власній зовнішності, вона розповіла у ТаблоID-бліц.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою? 

– Коли занурилася в океан на Мадейрі.   

– Ваш найбільший страх? 

– Перестати співати.   

 
Томя Матвієнко розкрила свої секрети в ТаблоID-бліц

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе? 

– 5 років, Новий рік. Перевдягнутий тато в Діда Мороза, який забувся зняти хатні капці.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно. 

– На "Голосі країни" в прямому ефірі забула слова пісні.   

– Що вас робить дуже нещасною? 

– Коли хворіють мої діти.   

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше? 

– Не подобається животик, а ніжки - гарні.

 
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– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було? 

– Курси з вивчення англійської мови.  

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя? 

– Старша дочка Уляна 

– Яка ваша найкраща звичка? 

– Змивати косметику на ніч, якою б виснаженою я не була.  

– Яке ваше улюблене слово? 

– Якщо слово-паразит - капець. А з літературної мови - равлик.  

 
Тоня полюбляє казати "капець"

– Що найгірше вам коли-небудь казали? 

– Що я ніхто.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя? 

– Такої суми не існує.  

– Ваша guilty pleasure.   

– Віскі.  

– Із ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого? 

– Арсен Мірзоян, запроси мене на побачення (усміхається).  

 
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– Чим готові пожертвувати заради кохання? 

– Всім.  

– Ваше найбільше розчарування.  

– Люди, які не поважають Україну.  

– Якщо б ви могли повернутися в минуле, який момент би це був? 

– У дитинство, коли подорожувала з батьками до США.  

– Коли ви востаннє плакали й чому? 

– На Мадейрі хвиля перевернула мене, і я вдарилася ногою об камінь. 

 
Заради кохання артистка готова пожертвувати всім

– Скільки сексу вам потрібно для щастя? 

– Головне не скільки, а з ким.  

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя? 

– Новий пилосмок.   

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?  

– Крем для обличчя.   

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням? 

– Мої доці.  

 
Ніна та Уляна - найбільша матусина гордість

– Що би ви побажали собі 18-річній? 

– Не сприймати все занадто особисто та цінувати себе.  

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим? 

– Віра в себе.  

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?  

– На круїзному лайнері.

Фото пресслужби та з Instagram Тоні Матвієнко

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