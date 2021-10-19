Про найщасливішу мить і сльози, улюблену частину тіла й "побутову" мрію: Тоня Матвієнко у ТаблоID-бліц

Співачка Тоня Матвієнко на Мадейрі нещодавно пережила найщасливішу мить свого життя, але саме там її спіткала й неприємна пригода, яка змусила зірку розплакатися.

40-річна артистка не приховує, що в неє є слово-паразит і є guilty pleasure, що не дуже відповідає здоровому способу життя.

Про те, що (точніше, кого) Антоніна вважає найбільшим своїм досягненням, що їй подобається, а що не подобається у власній зовнішності, вона розповіла у ТаблоID-бліц.

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

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– Коли занурилася в океан на Мадейрі.

– Ваш найбільший страх?

– Перестати співати.

Томя Матвієнко розкрила свої секрети в ТаблоID-бліц

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– 5 років, Новий рік. Перевдягнутий тато в Діда Мороза, який забувся зняти хатні капці.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– На "Голосі країни" в прямому ефірі забула слова пісні.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Коли хворіють мої діти.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Не подобається животик, а ніжки - гарні.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Курси з вивчення англійської мови.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Старша дочка Уляна.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Змивати косметику на ніч, якою б виснаженою я не була.

– Яке ваше улюблене слово?

– Якщо слово-паразит - капець. А з літературної мови - равлик.

Тоня полюбляє казати "капець"

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Що я ніхто.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Такої суми не існує.

– Ваша guilty pleasure.

– Віскі.

– Із ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– Арсен Мірзоян, запроси мене на побачення (усміхається).

Улітку Матвієнко з Мірзояном відзначили четверту річницю свого весілля

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Всім.

– Ваше найбільше розчарування.

– Люди, які не поважають Україну.

– Якщо б ви могли повернутися в минуле, який момент би це був?

– У дитинство, коли подорожувала з батьками до США.

– Коли ви востаннє плакали й чому?

– На Мадейрі хвиля перевернула мене, і я вдарилася ногою об камінь.

Заради кохання артистка готова пожертвувати всім

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Головне не скільки, а з ким.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Новий пилосмок.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Крем для обличчя.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Мої доці.

Ніна та Уляна - найбільша матусина гордість

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Не сприймати все занадто особисто та цінувати себе.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Віра в себе.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– На круїзному лайнері.

Фото пресслужби та з Instagram Тоні Матвієнко

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