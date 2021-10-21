"Звісно, це кохання": Ясько розповіла про стосунки з Саакашвілі та шляхетність його ексдружини

Депутатка "Слуги народу" Ліза Ясько вважає експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі своєю спорідненою душею, а їхні стосунки - подарунком від життя, який треба цінувати. Вона наголосила, політик уже був вільним чоловіком, коли розпочався їхній роман.

Про це Ліза розказала в інтерв'ю Олесі Бацман.

Як зізналася Ясько, на момент зустрічі з Саакашвілі вона ще була з іншим чоловіком, але ті стосунки згодом закінчилися. І тоді старший на 23 роки політик став для неї першим коханням "такої глибини, такої історії".

Ліза Ясько розказала про своє кохання до Саакашвілі ФОТО З FACEBOOK ЯСЬКО

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"У нашому випадку дуже важко говорити про якісь стандартні схеми... Якщо говорити про людей, котрі є soulmates (споріднені душі - ред.), нам на всіх рівнях дуже цікаво разом - політично, як друзі, в нас багато почуттів одне до одного, зовсім різних, ми дуже одне одному цікаві, цікаві в усіх сенсах, нам цікаво розмовляти про історію, про життя, про людей, про місця, у нас немає, мабуть, жодної теми, де ми не розуміємо одне одного", - поділилася Ліза.

"Ми вдвох почуваємося дуже сильними, сильними в усіх сенсах, через те що мало в кого є такі справжні стосунки, які не вписуються в якісь рамки, але вони справжні, щирі. Ми як люди, в яких багато почуттів, це дуже цінуємо. Звісно, це кохання. Кохання - це дуже важливо, але кохання може бути абсолютно різним. Кохання, яке дає тобі можливість розвиватися і бути собою, воно тебе підтримує", - розказала вона.

На запитання, коли Саакашвілі офіційно розлучився з Сандрою Рулофс, Ясько не відповіла, пояснивши, що це "їхня історія", яку експодружжя має право не афішувати.

"Ми починали стосунки, коли вони вже не були чоловіком та дружиною... коли і він, і я, ми були вільними людьми", - підкреслила вона.

"Особисто з нею я не знайома, але я знайома зі старшим сином, із мамою Михеіла, з сім'єю, з дядьком Михеіла, ми не один раз бачилися, і це не було секретом... Сандру дуже поважають в Грузії, це людина, яка зробила дуже багато для Грузії, і я вважаю, що вона його політично підтримує, це дуже шляхетно. дуже добре, коли стосунки з колишніми такі, що вони тебе підтримують, не всі можуть цим похвалититися", - сказала депутатка.

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Зі слів Ясько, до публікації резонансного відео, в якому вони з Саакашвілі оголосили про свій роман, саме вона воліла тримати його в секреті.

"Зізнаюся чесно, що на початку, коли ми про це говорили, мені здавалося, що нам треба зберегти приватність, ми обоє є публічними людьми, і ще на той момент мені здавалося, що це настільки важливо - зберегти те, що ми маємо, не вмішуючи третю публічну думку... Мені дуже хотілося це зберегти", - пояснила вона.

"У нас була домовленість, що якщо з ним щось відбувається, потрібно сказати правду", - зазначила жінка, зізнавшись, що воліла би, щоби та заява була зроблена в інші, щасливіші часи.

Нагадаємо, днями Ясько поділилася серією своїх фото з Саакашвілі.

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