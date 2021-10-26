Любов перемогла: японська принцеса після 4 років заручин та низки скандалів вийшла за простолюдина

Японська принцеса Мако офіційно стала дружиною простолюдина Кея Комуро після чотирьох років заручин. Зробивши це, 30-річна племінниця імператора втратила свій титул.

Молодята дали спільну пресконференцію, чого зазвичай представники японської монархії не роблять, зазначає Reuters.

Мако заявила, що тепер збирається побудувати щасливе життя зі своїм чоловіком. Також молодиця прокоментувала своє психічне здоров'я, запевнивши, що винуватцем посттравматичного стресового розладу, який діагностували в неї не так давно, не є Комуро.

У Японії жінки не наслідують трон, але Мако все одно довелося обирати: кохання або титул принцеси фото getty images

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"Для нас шлюб - це вибір, необхідний, щоби жити, зігріваючи наші серця", - сказала тепер уже колишня принцеса.

Мако і Кей уклали шлюб у місцевому "РАГСі" в присутності представника Управління імператорського двору Японії. Пара відмовилася від традиційних церемоній та урочистого прийому. Також Мако вирішила не приймати виплату в 1,3 мільйона доларів, яку зазвичай отримують представниці королівської сім'ї, як виходять заміж.

Японське телебачення транслювало символічне прощання нареченої з батьками та молодшою сестрою Како на виході з дому. Хоча всі були в масках, журналісти зауважили, що мати Мако часто кліпала очима, ніби стримуючи сльози. Мако формально вклонилася батькам. Како ж міцно обійняла сестру.

Комура та принцеса Мако познайомилися ще під час навчання в коледжі фото getty images

Нагадаємо, в 2018-му році Мако оголосила, що відкладає весілля з Комуро, пояснивши це "незрілістю" їх обох. Японські таблоїди ж тоді азартно освітлювали скандальну історію з ексбойфрендом матері Кея, котрий заявляв, що вона з сином заборгували йому 35 тисяч доларів. Комуро запевняв, що ті гроші були не позикою, а подарунком, але таки погодився їх виплатити.

Усе це завдало удару по репутації обранця принцеси, і японське суспільство тоді розділилося на два табори. Власне, навіть у день весілля Мако та Кея були помічені протестувальники з плакатами на кшталт "Імператорська родина - це душа Японії", пише ВВС.

Надмірна увага ЗМІ буцімто й стала причиною розвитку ПТСР у Мако. Комуро ж узагалі поїхав із країни, вирушивши на навчання до американського Fordham University. До Японії молодик повернувся лише в вересні 2021-го, щоби нарешті взяти шлюб із коханою. І щоби знову обурити багатьох співвітчизників - цього разу довгим волоссям, забраним у хвостик. Щоправда, перед весіллям чоловік його все ж таки обрізав.

Мако відмовилася прийняти 1,3 мільйона доларів фото getty images

Далі пара, яку вже охрестили "японськими Гаррі та Меган", планує оселитися в Нью-Йорку, де чоловік працює юристом. Наразі експринцеса перебуває в процесі одержання першого в її житті паспорта.

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