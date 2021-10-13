Майбутній монарх Нідерландів матиме право укласти одностатевий шлюб - прем'єр-міністр

Наступні монархи Нідерландів офіційно зможуть одружуватися з представниками своєї статі. Зокрема така опція буде доступна 17-річній принцесі Амалії, яка одного дня успадкує трон від свого батька Віллема-Александра.

Цю "теоретичну ситуацію" прокоментував прем'єр-міністр Марк Рютте, пише ВВС.

Принцеса Амалія, яка стоїть першою в черзі до престолу, зможе побратися з тим, кого покохає фото з Instagram королівської родини нідерландів

"Уряд не вважає, що спадкоємець престолу чи король мусить зректися, якщо він або вона забажає одружитися з партнером тієї ж статі", - запевнив Рюгге, відповідаючи в парламенті на запитання, яке надійшло з його ж партії.

Водночас, поки незрозуміло, що буде престолонаступництвом у разі, якщо котрийсь із майбутніх монархів, перебуваючи в гей-шлюбі, заведе дітей за шляхом усиновлення чи використання донорської сперми.

"Це страшенно складно", - зізнався Рютте.

Прем'єр, знов-таки, підкреслив, що зараз усе це обговорюється суто теоретично, і коли справа дійде до королівського одруження, його матиме схвалити парламент.

Король Віллем-Александр та королева Максима в лютому святкуватимуть 20-річчя свого шлюбу

Принцесі Амалії в грудні виповниться 18. У наступному році вона планує вступати до університету, а доки вчитиметься, дівчина вирішила відмовитися від утримання в розмірі 1,6 мільйона євро на рік.

Як пише Express, у своєму листі до Рютте принцеса пояснила, що інакше їй було би "незручно", оскільки вона поки не робитиме нічого корисного для держави. До того ж, іншим студентам зараз, у часи пандемії, живеться скрутно.

Як відомо, середня донька Віллема-Александра, принцеса Алексія нещодавно поїхала на навчання до британського коледжу.

Нагадаємо, в 2018-му році чотириюрідний брат королеви Великої Британії Єлизавети побрався з чоловіком. Жоден із королівських родичів на його весілля не приїхав.

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