"Мене визнали ватником, сепаром і малоросом": Бардаш розповів, як заморочився українством у собі

Продюсер та музикант Юрій Бардаш зізнався, що резонансне інтерв'ю Юрію Дудю, де він заявив про жорстокий тиск на російськомовних в Україні, дуже його змінило.

Шквал хейту та внесення до бази "Миротворця" як "ватника, сепара та малороса" зачепило артиста і змусило почати шукати українство в собі.

Зокрема, тепер Юрій може дати однозначну відповідь на питання, чий Крим.

Про це він поговорив у інтерв'ю Дмитрові Гордону.

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Бардаш розповів про зміни, які відбулися з ним за 2 роки після скандального інтерв'ю фото з facebook бардаша

"Дякую за питання, (чи зрозумів Бардаш, чий Крим). Тому що у слові "зрозуміли" є певний період часу, який має бути для усвідомлення. Це 100%. Для мене Крим, звичайно ж, український. Завжди ним був і має залишатися. Це факт. Як може бути інакше? Прийшли люди, забрали... Ну, тобто типу?", - відказав музикант, наголосивши, що не знає, як можна на це питання відповісти по-іншому.

Потрапляння до "Миротворця" підштовхнуло Юрія до вирішення його власного внутрішнього конфлікту.

"Напевно, так, визнали ватником, сепаром і малоросом. Тому і занесли (до бази). Звісно, зачепило. Ну як ви думаєте? Це ж мій народ! Авжеж. І, найімовірніше, я був у якомусь стані такому, жорсткому, сам усередині... Це мій конфлікт був. І я думаю, що він не тільки в мене був", - поділився він.

Музиканта "зачепило", коли його внесли до бази "Миротворця"

"Мені трохи, але писали: "Хто тебе утискає?" Я відчував образу людей. Певна річ, мене це зачепило. І я поставив собі це питання... Мовне питання – це дуже тонка тема. Чому? Тому що мова держави – вона старша за саму державу... Що таке мова? Мова – це відображення людини. І коли кажуть: "Чому не державною?" – то ніби тобі кажуть "замовкни". Ну, не всі можуть перейти і спокійно лити українську. Зараз, наприклад, коли я вже приблизно рік як заспокоїв свій внутрішній світ і спрямував усього себе у бік вивчення українства в собі, мені стало дуже цікавим це все", – сказав Бардаш.



Він підкреслив, що почав "дивитися всередину себе" саме після критики, яку почув після інтерв'ю з Дудем.



"Що сталося зі мною? Після інтерв'ю з Дудем, природно, якийсь шквал негативу посипався на мене. Люди мене не зрозуміли, або не захотіли зрозуміти, або, можливо, я там був емоційним... Я запитав: "Невже я не розумію свого народу? Невже я не розумію своєї країни?" І я заморочився українством у собі. Я почав шукати це українство в собі", - пояснив продюсер.

Юрій почав шукати українство в собі. Та знайшов

Бардаш визнає, що поки що знає українську на "азіровському" рівні.

"Тобто для мене розмовляти на цю тему, надівати вишиванку – це не означає бути українцем. Для мене бути українцем – це означає розуміти культуру, розуміти людей. І я почав шукати в собі це українство. І я зрозумів одне: надзавдання – це в Україні стати українцем... Я в цій країні виріс... Сподіваюся, я в цій країні й помру", - зазначив він.



"Я не захотів виїжджати ні в Росію, ні в якусь іншу країну. Чому? Тому що я на цій землі (народився), вона моя. І я прославлятиму цю землю, цей народ, розвиватиму культуру цієї країни завжди", - сказав Бардаш.

Як доказ того, що він дійсно розуміє українську культуру і здатен презентувати народові артиста, який йому сподобається, Юрій наводить свого протеже Wellboy, із чиєю українськомовною піснею "Гуси" воюють у чартах "усілякі російськомовні Моргенштерни та Кріди".



Зміни, які сталися з Юрієм в останні роки, торкнулися не лише його самоусвідомлення як українця. Музикантові вдалося вирватися з "найжорсткішого полону", 10-річної залежності від травички.

Зі слів Бардаша, період зловживання наркотиками припів на роки його шлюбу зі співачкою Луною. Артист не заперечує, що піднімав на жінку руку, і називає це проявом власної слабкості та істерикою. На щастя, зараз вони з колишньою змогли налагодити стосунки заради спільного сина.

Свою ж нинішню дружину Єлизавету, з якою наприкінці минулого року в них народилася донька Сара, продюсер вважає "по суті" своєю першою дружиною.

Бардаш із дружиною та донечкою фото з instagram

"Я із цією жінкою полюбив усіх жінок на планеті. Ось що сталося в мене", - поділився він.



Нагадаємо, в серпні Луна теж одружилася вдруге.