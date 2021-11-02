"Невпізнанна версія мене": Джессіка Сімпсон показала, як вона виглядала, коли пиячила

Американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон, в якої була залежність від пігулок та алкоголю, поділилася архівним фото, зробленим до того, як їй вдалося вирватися з того пекла.

41-річна жінка написала відвертий пост у Instagram.

Так Джессіка виглядала 4 роки тому фото з instagram сімпсон

"Ця людина рано вранці 1-го листопада 2017-го року - невпізнаннa версія мене. Я мала здійснити та дослідити так багато відкриттів у собі. У той самий момент я зрозуміла, що дозволю собі повернути моє світло, показати перемогу в моїй внутрішній битві самоповаги та з пронизливою ясністю кинути виклик цьому світові. Щоби зробити це, особисто мені потрібно було кинути пити алкоголь, бо він змушував мої розум та серце кружляти в одному й тому ж напрямку, і, якщо чесно, я була виснажена", - зізналася Джессіка.

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Зі слів Сімпсон, їй хотілося відчути біль та нести його як почесну відзнаку. Щоби рухатися вперед, вона мусила розірвати усталені цикли, в яких застрягла.

Тепер вранішні фото Сімпсон такі

"Повірити не можу, що це було чотири роки тому! Таке відчуття, що десь два. Гадаю, це добре. Ха. Існує так багато упереджень стосовно слова "алкоголізм" чи ярлика "алкоголік". Справжнім завданням, яке я мала здійснити в своєму житті, насправді було прийняти поразку, біль, розбитість та шкоду, якої я собі завдавала. Проблема була не в пиятиці. Проблемою була я сама. Я не любила себе. Я не поважала свою власну силу. Зараз - так. Я помирилася зі страхами та прийняла ті частини мого життя, які просто сумні. Я - хозяйка своєї сили з душевною мужністю. Я глибоко чесна, і мені комфортно від того, що я відкрита. Я вільна", - додала артистка.

Нагадаємо, торік багатодітна мати розповіла, що стала жертвою сексуального насильства в 6-річному віці.

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