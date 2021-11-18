Саша Бо у спідньому згадала, як стояла на цвяхах і багато плакала. ФОТО
Блогерка Саша "Бо" Пустовіт поділилася новими одкровеннями зі своїми підписниками.
Дівчина, яка нещодавно пережила публічний скандал і розлучення з чоловіком, розказала про найважчі місяці свого життя.
В Instagram Саша виклала фото себе в спідньому та заявила, що зараз проживає своє найкраще життя.
"Декілька останніх місяців стали найважчим і найдовшим негативним періодом в моєму житті. Я пишаюсь собою, що знайшла в собі сили рухатись далі і дарувати світу добро і любов, паралельно отримуючи ножі в спину. Заради себе і дітей", - почала Саша.
"Я багато плакала. Проживала фізичний біль стоянням на цвяхах заради очищення і світла всередині себе. Майже щодня проходила сеанси з психологами і пропрацьовувала проблеми через сльози. А потім я плакала знову, бо чому я маю платити за елементарне щастя такою ціною?", - обурилася блогерка.
"В один прекрасний момент все стало на свої місця, а туман розвіявся. Ненависть та образи зникли. З'явилась байдужість, спокій, прощення і навіть вдячність. Я тисячу разів згадувала фразу дідуся "завжди так не буде. і це переживеш". А й справді пережила", - зазначила дівчина.
"Зараз я проживаю своє найкраще життя. Щоправда знову у тумані, але в хорошому сенсі", - підсумувала вона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше Саша Бо казала, що кілька останніх років жила в пеклі.