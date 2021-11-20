Гросу у TаблоID-бліц про страх самотності і шлюб, якого краще б не було

Співачка Аліна Гросу цінує рідних та друзів понад кар’єру. Їй важливо, аби близькі знали, що вона їх любить.

А ще 26-річна дівчина нічого б не змінювала у минулому, щоби не зруйнувати майбутнього.

Про життєві уроки, страхи та приводи для гордості Аліна розповіла у ТаблоID-бліц.

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– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

– Я щаслива людина і радію кожному моменту, наприклад, виступу на сцені, часу з коханим, зустрічам з батьками, рідними і друзями.

– Ваш найбільший страх?

– Самотність. В мене дуже багато близьких людей, яких я дуже люблю і я боюсь всіх їх загубити.

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені здається, що я навіть пам'ятаю, як навчиласяу ходити. Є дуже яскравий спогад, пов'язаний з цим: вилила на себе кип’ячене молоко і декілька місяців після боялась знову піти.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– В мене немає такого, що я не подумала і зробила. Завжди все мільйон разів обмірковую перед тим, як діяти, тому мені нема за що соромитися.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Те, що зараз в світі є, тому що за всіх переймаюся. Навіть за людей, яких бачила один раз у житті або яких взагалі не знаю. Через це, до речі, намагаюсь не дивитися новини.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Зустріч з близькими, яких вже немає серед живих, бо вони були і залишаються для мене важливими людьми. Хотілося б їх повернути хоча б на трошки.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Якщо почати думати, що про тебе фільми будуть знімати, то це вже початок зіркової хвороби,. Як тільки в мене з'явиться зіркова хвороба, то відразу відповім на це запитання (сміється).

– Яка ваша найкраща звичка?

– Завжди досягати цілей.

– Яке ваше улюблене слово?

– Кохаю, люблю – мої улюблені слова.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Я не вважаю, що мені щось погане коли-небудь казали. Якщо це далекі від мене люди або хейтери, я це пропускаю повз вух, тому що це – нецікава думка некомпетентних людей.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Для щастя треба можливості, а не гроші.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– Я у стосунках обираю свого хлопця, він все ж актор, а значить і зірка, хоча дуже не люблю слово "зірка". Зірки на небі.

З російським актором Романом Полянським Аліна живе разом у Києві і мріє про спільний будинок

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Залежно від ситуації. Все відносно, як говорив Ейнштейн.

– Ваше найбільше розчарування?

– Те, що в дитинстві щось здавалось складним, зараз виявилось легким. Адже коли виріс, то отримаєш величезну зону відповідальності. А якщо говорити про людей, то, такі моменти теж були, розчаровувалась. Наприклад, подруга, з якою спілкувалася 7 років і в чоловікові, якого вже в моєму житті немає.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Не хочу повертатися в минуле, щоб, не дай Боже, нічого не змінити в майбутньому.

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Не виходити заміж в 24 роки, просто пропустити цю подію.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– В кадрі плакала, тому що потрібно було.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Маленький телепорт, щоб можна було швидко пересуватись без заторів у Києві. Це б дало змогу більше встигати.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Свою акторську професію, тому що в акторстві я з нуля все зробила сама.

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Після того, як померли мої дідусі і няня, яка мене виховувала з 9-ти днів, засвоїла урок, що важливо дуже багато часу приділяти родині та близьким. Я дуже люблю свою роботу, але вона від мене нікуди не втече, а близькі та родичі, на жаль, не вічні. Важливо, щоб кохані люди ніколи не відчували, що вони самотні. І важливо якомога частіше їм говорити, що ви їх любите.

Окрім старшого брата по мамі, в Аліни є ще менший братик Михайлик

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– Не важливо де, важливо з ким.

Фото надані пресслужбою та з Instagram Гросу