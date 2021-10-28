Гросу розказала про спілкування з дочкою Полянського і плани щодо спільного будинку та шлюбного контракту

26-річна співачка Аліна Гросу мріє про власний будинок із коханим Романом Полянським.

З ним вона поки ще не одружена, але має "щось типу" сім’ї.

В інтерв’ю KP.ua Гросу розказала, чи спілкується з донькою Романа та чи збирається підписувати з ним шлюбний контракт.

"Сім'я – це вже, напевно, коли штамп, а він у паспорті поки що не стоїть. А так – щось типу того", - відповіла Аліна на запитання, чи у них з Ромою вже родина.

Росіянин Полянський тепер живе з Аліною в Україні

З батьками свого обранця вона вже познайомилася, і вони дуже добре її прийняли. Також Полянський познайомив Гросу зі своєю донькою Марфою.

"Ми дуже тепло та близько спілкуємося, завжди радіємо її успіхам. І коли є можливість, забираємо її, щоби разом провести час. Вона прекрасна дитина, талановита, і, дай боже, теж буде або актрисою, або співачкою. Але більше про неї говорити не можу, у неї все-таки є мама, і, мені здається, мамі буде не дуже приємно, якщо я дуже багато говорити не про свою дитину", - зазначила Аліна.

І хоча про заміжжя мова наче ще не йде, Гросу вже має плани щодо спільного житла з Полянським.

"Плануємо із Ромою спільно будувати будиночок в Україні. Вже кілька разів наближалися до цього питання. Спочатку хотіли квартиру, а потім подумали, що хочеться все ж таки будиночок, де можна було б виходити вечорами, дихати свіжим повітрям, шашличок посмажити з друзями", - зізналася артистка.

"Влітку навіть їздили ділянки дивитися, але розпочалася робота, і на це не лишилося часу. У принципі, нас поки що все влаштовує. Вже коли плануватимемо дітей, тоді цим питанням треба буде зайнятися впритул", - додала вона.

26-річна Гросу почала говорити про сімейне гніздечко та дітей

На зауваження, що спільне житло – це серйозний крок, Аліна сказала:

"Я вже в одних стосунках тягнула 5 років, все відкладала. Напевно, у цьому моя помилка. Все-таки в таких сімейних стосунках людина пізнається краще. Тому краще раніше зрозуміти - чи на правильному шляху".

Що ж до шлюбного контракту, то його не було у першому шлюбі Гросу, і не буде й в другому.

"Я не претендувала на його (колишнього чоловіка – ред..) майно, а він, на щастя, не претендував на моє. Спільного кота я по душевній доброті залишила йому. Я сама хотіла це кошеня, ми разом його заводили, але він дуже його любив. І добре, що залишила, бо у Роми, виявляється, алергія на котів", - зауважила співачка.

Про розлучення з Олександром Комковим Гросу повідомила у вересні 2020-го, а про свій роман із Полянським розказала у травні цього року фото з instagram

"Я дуже добре знаю Рому і, мені здається, краще, ніж свого колишнього чоловіка щодо людських якостей. Я його бачила у шлюборозлучному процесі… Він завжди і всім допоможе, він не поганий, не підлий, тому чекати від нього якогось підводного каміння, підписувати з ним якісь безглузді контракти я не збираюся", - наголосила Аліна.

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