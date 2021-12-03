"Це ненормально. Це не про любов": Барських розповів про пережите в дитинстві насилля

Співак Макс Барських вважає неприпустимим застосування фізичного й психологічного аб'юзу в вихованні дітей та ігнорування таких фактів оточуючими.

Артист, який малим і сам потерпав від рукоприкладства, зміг пробачити своїх батьків, але деякі дитячі травми лишилися з ним і досі.

Про це 31-річний Макс розказав журналові "Marie Claire Україна", ставши героєм номеру, присвяченого темі сімейного насилля.

"Я знаю, що таке рукоприкладство. За схожих обставин зростало багато моїх однолітків. Така нездорова пострадянська традиція передавалася з покоління в покоління", - поділився артист.

Зі слів Барських, його били за погані оцінки, за безлад у кімнаті тощо.

"Особливого приводу не було потрібно. І на той момент мені це не здавалося чимось дивним, незвичним. Уже набагато пізніше я зрозумів, що це ненормально. Ненормально, коли батьки б'ються, принижують один одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини. Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це "не їхня справа". Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами "б'є чи ображає – значить, любить, бо просто любов буває різною." Це ненормально. Це не про любов. Це про насилля фізичне чи психологічне", - наголосив він.

Співак став героєм номеру, присвяченого темі сімейного насильства

Як запевнив Макс, коли він став дорослим, дитячі образи "відпали самі собою".

"Я люблю маму, і не тримаю зла на тата", - сказав він.

Барських пригадав, що в школі він зазнавав буллінгу через свою худорлявість, відтак довго соромився свого талі та вважав негарним. Змінилося його ставлення до зовнішності тоді, коли худорлявість стала "фішкою" його сценічного образу.

Барських зумів пробачити батьків

Артист також поміркував про те, що таке гріх.

"Не люблю слово "гріх". Для мене це догма. Відлуння психологічного пресингу. Ти народився – і ти вже грішний. Народився, щоб страждати. Я з цим зовсім не згодний. Я б нічого не додавав та не переписував, бо не мені судити про слабкості інших. Для мене головна заповідь – не вбий. Ніхто не має права посягати на чуже життя. Інші заповіді та гріхи… Кожен має право вчиняти так, як йому підказують його совість, серце, інтуїція. Інша справа, що "каса – біля виходу". І на ній все одно доведеться розраховуватися", - підкреслив Макс.

Артист не любить слово "гріх"

Що стосується особистого життя, то Барських зізнався, що через сильну зайнятість йому поки не вдається "зростити щось справжнє та довготривале". І він припускає, що любити його справжнього - не так уже й легко.

"Мені неважко любити, було б кого. Мене? Не знаю. Обожнювати, боготворити зіркову оболонку Макса Барських – дуже легко. Любити по-справжньому… Тобто того, хто від самого ранку встав не з тої ноги, занурений у свої думки, з усіма своїми звичками, хорошими та поганими… Такої людини поки я не зустрів", - зізнався виконавець.

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Нагадаємо, в 2017-му році Макс випустив символічний, щемливий та дуже особистий кліп, у якому з ним знявся його батько. Через кілька місяців той пішов із життя.

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