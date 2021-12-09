57-річний британський прем'єр Борис Джонсон став татом усьоме
Четвер, 9 грудня 2021, 16:56
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі стали батьками. Вранці 9-го грудня в них народилася донька.
"Здорова маленька дівчинка" з'явилася на світ в одній із лондонських лікарень
Про це повідомляє СNN із посиланням на Press Association.
Імені крихітки новоспечені батьки поки не оголосили.
Як відомо, в Джонсонів є спільний півторарічний син Вілфред Лоурі Ніколас. Одне з імен Борис із Керрі дали йому на честь лікарів, які врятували життя політика, коли він хворів на COVID. У прем'єр-міністра є ще п'ятеро нащадків від попередніх стосунків та попереднього шлюбу.
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