Дружина Ярославського відзначила 34-річчя сходженням на Еверест. ФОТО
Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина цьогорічний день народження відзначила не з родиною, а зі своїми однодумцями в горах.
Свій 34-й рік вона зустріла на висоті 5 кілометрів на Евересті у Гімалаях.
І хоча це було ще 21-го листопада, фотографіями та відео Марина поділилася в Instgaram лише зараз.
У таборі Ярославську вітали кульками, тортиком і шампанським.
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Але зараз Ярославська вже вдома в Харкові з родиною. І вже навіть встигла наробити святкових світлин біля прикрашеної ялинки разом із доньками.
Нагадаємо, у березні цього року Ярославська разом з сином підкорили Кіліманджаро.
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