Дружина Ярославського відзначила 34-річчя сходженням на Еверест. ФОТО

Понеділок, 13 грудня 2021, 14:00

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина цьогорічний день народження відзначила не з родиною, а зі своїми однодумцями в горах.

Свій 34-й рік вона зустріла на висоті 5 кілометрів на Евересті у Гімалаях.

І хоча це було ще 21-го листопада, фотографіями та відео Марина поділилася в Instgaram лише зараз.  

У таборі Ярославську вітали кульками, тортиком і шампанським.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marina (@marinka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Marina (@marinka)

Але зараз Ярославська вже вдома в Харкові з родиною. І вже навіть встигла наробити святкових світлин біля прикрашеної ялинки разом із доньками. 

 
Марина спустилася з гір і знову перетворилася на розкішну світську пані 
 
 
Чоловіча половина родини Ярославських утрималася від позування коло ялинки 

Нагадаємо, у березні цього року Ярославська разом з сином підкорили Кіліманджаро

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дружина Ярославського на яхті посвітила звабливими стегнами в купальнику

Ярославська в білому купальнику похвалилася 61-річним чоловіком у плавках

Ярославська з подружками і прапором видерлася на Говерлу. ФОТО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів