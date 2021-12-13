Дружина Ярославського відзначила 34-річчя сходженням на Еверест. ФОТО

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина цьогорічний день народження відзначила не з родиною, а зі своїми однодумцями в горах.

Свій 34-й рік вона зустріла на висоті 5 кілометрів на Евересті у Гімалаях.

І хоча це було ще 21-го листопада, фотографіями та відео Марина поділилася в Instgaram лише зараз.

У таборі Ярославську вітали кульками, тортиком і шампанським.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marina (@marinka)

Але зараз Ярославська вже вдома в Харкові з родиною. І вже навіть встигла наробити святкових світлин біля прикрашеної ялинки разом із доньками.

Марина спустилася з гір і знову перетворилася на розкішну світську пані

Чоловіча половина родини Ярославських утрималася від позування коло ялинки

Нагадаємо, у березні цього року Ярославська разом з сином підкорили Кіліманджаро.

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