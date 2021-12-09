Шикарна Керрі, яскрава Міранда, зваблива Шарлотта: героїні "Сексу та міста" на прем'єрі продовження серіалу. ФОТО

Зірки "Сексу і міста", Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс знову зустрілися на парадному хіднику.

Акторки вигуляли ошатні луки в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва, на івенті, присвяченому прем'єрі продовження культового серіалу, що має назву "І просто так...".

56-річна Паркер, яка прийшла на захід у супроводі чоловіка, Метью Бродеріка та їхнього 19-річного сина Джеймса, вбралася в плаття з кейпом від Oscar de la Renta, повідомляє Vogue.

Сара Джессіка прийшла на прем'єру з чоловіком та сином. Доньки, 12-річні Табіта і Лоретта , вочевидь, для таких заходів іще надто юні фото getty images

Незмінно стильна Керрі Бредшоу фото afp з сайту getty images

фото getty images

56-річна Крістін Девіс обрала романтичну темно-синю сукню з декольте, а 55-річна Синтія Ніксон - закрите вбрання, зате соковитий total orange.

фото getty images

Зізнавайтеся, скучили за ними? Ми - дуууже! фото afp з сайту getty images

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Нагадаємо, творці продовження серіалу навмисне вирішили не "омолоджувати" його, вводячи в сценарій чиюсь 21-річну племінницю тощо. Натомість глядачі побачать, як ся мають улюблені героїні в віці 50+.

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