Шикарна Керрі, яскрава Міранда, зваблива Шарлотта: героїні "Сексу та міста" на прем'єрі продовження серіалу. ФОТО
Зірки "Сексу і міста", Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс знову зустрілися на парадному хіднику.
Акторки вигуляли ошатні луки в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва, на івенті, присвяченому прем'єрі продовження культового серіалу, що має назву "І просто так...".
56-річна Паркер, яка прийшла на захід у супроводі чоловіка, Метью Бродеріка та їхнього 19-річного сина Джеймса, вбралася в плаття з кейпом від Oscar de la Renta, повідомляє Vogue.
56-річна Крістін Девіс обрала романтичну темно-синю сукню з декольте, а 55-річна Синтія Ніксон - закрите вбрання, зате соковитий total orange.
View this post on Instagram
Нагадаємо, творці продовження серіалу навмисне вирішили не "омолоджувати" його, вводячи в сценарій чиюсь 21-річну племінницю тощо. Натомість глядачі побачать, як ся мають улюблені героїні в віці 50+.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Зірка "Секс і місто" Віллі Гарсон помер на 58-му році життя
У 65 - знову татко: "Містеру Бігу" з "Сексу та міста" народили сина