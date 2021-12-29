Джинси, кеди та чотки: як Єрмак із суворим обличчям для інтерв’ю позував. ФОТО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно дав велике інтерв’ю виданню "Фокус", для якого також попозував у різних луках.

Єрмак із суворим обличчям, у костюмі з краваткою та чотками на тлі боксерського рингу. Або він у джинсах та кедах сидить на сходах та ледь всміхається.

Нечасто побачиш голову ОП в таких образах, погодьтеся. Тому ТаблоID не міг пройти повз цю зйомку.

Єрмак на "складних щах"

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Мммм, цей проникливий погляд...

А тут Єрмак більше схожий на себе у минулому, коли він ще був продюсером

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