Із котом та ляльковими кавалерами: Кароль у звабливих сукнях презентувала босоніжки з перлами

7 грудня співачка Тіна Кароль випустила новий результат колаборації з брендом Kachorovska — лінійку взуття Tina Pearl Drop.

До нового дропу увійшли сабо та босоніжки. Цього разу уже відомі моделі "перевдяглися" у чорний сатин і засяяли культивованими перлами.

Спеціально до Нового року Тіна випустила нові моделі святкових босоніжок і сабо

Не випадково напередодні року Тигра у зйомці кампейну взяв участь кіт Баттон.

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Кота теж прикрасили перлами

Лялькові Кени на ногах - це щось новеньке

Також до Тіни приєдналися 3 ляльки Кена у смокінгах, яким на знімальному майданчику перефарбовували метелики з рожевого у чорний колір.

Коштують такі босоніжки 5800 гривень

Висота підборів - 9 сантиметрів

Нагадаємо, нещодавно Кароль випустила іменні теплі кросівки імбирного кольору. А перед цим співачка рекламувала колготки власного дизайну.

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