Із котом та ляльковими кавалерами: Кароль у звабливих сукнях презентувала босоніжки з перлами

7 грудня 2021, 11:00

7 грудня співачка Тіна Кароль випустила новий результат колаборації з брендом Kachorovska — лінійку взуття Tina Pearl Drop.

До нового дропу увійшли сабо та босоніжки. Цього разу уже відомі моделі "перевдяглися" у чорний сатин і засяяли культивованими перлами.

 
Спеціально до Нового року Тіна випустила нові моделі святкових босоніжок і сабо

Не випадково напередодні року Тигра у зйомці кампейну взяв участь кіт Баттон.


 
Кота теж прикрасили перлами
 
Лялькові Кени на ногах - це щось новеньке

Також до Тіни приєдналися 3 ляльки Кена у смокінгах, яким на знімальному майданчику перефарбовували метелики з рожевого у чорний колір.

 
Коштують такі босоніжки 5800 гривень
 
 
 
 
Висота підборів - 9 сантиметрів

Нагадаємо, нещодавно Кароль випустила іменні теплі кросівки імбирного кольору. А перед цим співачка рекламувала колготки власного дизайну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кароль в українській сукні за $1000 анонсувала різдвяні концерти

Кароль із червоною слухавкою та в сексі-сукні повигиналася на підлозі в новому монокліпі

Кароль із новою зачіскою і в прозорих тенетах знялася для Vogue та презентувала альбом


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів