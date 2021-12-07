Із котом та ляльковими кавалерами: Кароль у звабливих сукнях презентувала босоніжки з перлами
7 грудня співачка Тіна Кароль випустила новий результат колаборації з брендом Kachorovska — лінійку взуття Tina Pearl Drop.
До нового дропу увійшли сабо та босоніжки. Цього разу уже відомі моделі "перевдяглися" у чорний сатин і засяяли культивованими перлами.
Не випадково напередодні року Тигра у зйомці кампейну взяв участь кіт Баттон.
Також до Тіни приєдналися 3 ляльки Кена у смокінгах, яким на знімальному майданчику перефарбовували метелики з рожевого у чорний колір.
Нагадаємо, нещодавно Кароль випустила іменні теплі кросівки імбирного кольору. А перед цим співачка рекламувала колготки власного дизайну.
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