"70% тіла було вкрите ранами": Стефанко розповіла про тяжку хворобу та любов до себе

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко, яка нещодавно оголосила про другу вагітність, поділилася дуже особистою історією: про свою хворобу та шлях до прийняття себе.

Зі слів жінки, у підлітковому віці вона страждала на псоріаз. Про це 33-річна Олеся написала у своєму Instagram.

"У 17 років мені діагностували псоріаз. Я впевнена, деякі з вас мали цей досвід, коли ти дивишся на себе у дзеркало і ненавидиш усе, що в ньому бачиш. Я відчувала це постійно. Приблизно 70% мого тіла було вкрито ранами, я ненавиділа його, як ніколи раніше. Щоранку я прокидалася з бажанням вибратися з власної шкіри" , - зізналася блогерка.

У підлітковому віці Олеся страждала від псоріазу фото з Instagram стефанко

Найтяжчі часи наставали для Олесі влітку, коли вона, 17-річна дівчина, мріяла вдягти симпатичну сукню або просто піти на пляж, проте не могла собі цього дозволити. Після кількох спроб і осудливих поглядів, дівчина відчувала себе потворною. Майбутній моделі здавалося, що люди не розуміли, що з нею коїться, і боялися підхопити невідому хворобу.

"Я не кажу, що це найгірше, що може статися з людиною, але тоді для мене було емоційно дуже важко приймати себе такою, якою я була. Намагаючись знайти спосіб вилікуватися (звісно, в ті часи в мене було небагато можливостей) протягом декількох років і, розуміючи, що неможливо повністю одужати від цього виду хвороби, я ввійшла в ремісію", - розповіла вона.

Хвороба, через яку майбутня "міс" вважала себе спотвореною, неочікувано відступила

Як пригадує Стефанко, саме тоді її почали запрошувати на конкурси краси. Але вона ніколи цього не хотіла та на той момент навіть не могла, бо вважала своє обличчя гарним, але тіло – спотвореним.

"Чим більше часу минало, тим більше я починала себе приймати. Я припинила лікування і намагалася повернути впевненість і любов до себе. Сталося щось неочікуване, моя шкіра очистилася, не повністю, навіть зараз в мене є кілька рубців. Але я була так щаслива, що моя шкіра майже повністю вилікувана", - написала Стефанко.

Згодом дівчина таки спробувала себе в моделінгу і конкурсах краси - як ми знаємо, дуже успішно. Як поділилася Олеся, якісна засмага і трохи мейкапу роблять диво і ховають її шрами.

"Неважливо що, неважливо як ти виглядаєш або почуваєшся, ти ніколи, НІКОЛИ, не повинен хейтити своє тіло. Навіть якщо ти хочеш його змінити, спершу ти маєш прийняти себе просто зараз" , - закликала модель.

Стефанко закликає любити себе

Як відомо, на псоріаз страждає й американська реаліті-діва Кардашян. Вона неодноразово ділилася своєю історією і навіть показувала, як виглядають її тіло та обличчя під час загострень.

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