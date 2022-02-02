"Емоції, яких я раніше не знав": Вакарчук поділився враженнями від батьківства

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що після народження сина в нього відбулася переоцінка цінностей.

Про свого первістка, якого звати Іван, артист уперше розказав у інтерв'ю виданню "Теленеделя".

"Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, безперечно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав. Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоби обрати, які йому більше подобаються. Тому трохи доведеться зачекати", - поділився 46-річний Святослав.

"Я дуже щасливий, що в мене є син!", - заявив виконавець.

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Також співак поміркував на тему кризи середнього віку.

"Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Деякі кажуть, що криза середнього віку починається в 30 років, деякі - що в 40 або 50. Але ж вона не може тривати 20 років?! Безумовно, у мене відбулася переоцінка цінностей – це зумовило багато подій у житті. Чи це криза? Не знаю. Я не фахівець із цього питання", - зазначив він.

Нагадаємо, про те, що Вакарчук уперше став батьком, стало відомо в серпні. За кілька місяців до того виконавець ошелешив новиною про своє розлучення з Лялею Фонарьовою.

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