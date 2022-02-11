Ешлі Грем уперше показала синів-двійнят та оголосила їхні імена. ФОТО

Американська модель плюссайз Ешлі Грем 7-го січня народила двійню та, оголосивши про це, попросила Instagram-спільноту дати їй час відновитися після пологів та побути з сім'єю в оновленому складі.

На це зірці знадобився понад місяць, і ось нарешті вона представила світові своїх молодших синів.

Ешлі Грем - тричі мама фото з instagram грем

"Малачі та Роман", - оголосила Ешлі імена малечі.

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"Мої хлопчики - найкращі вчителі та найбільші нагадування про те, що я здатна на непрості речі. Було нелегко, але воно того варте. Я досі не можу повірити, що в мене троє дітей. Не можу дочекатися, дуже скоро розповім вам про мою подорож пологів та післяпологового періоду", - пообіцяла модель.

Айзек, Малачі та Роман

Нагадаємо, Малачі й Романа, так само, як і старшого сина Айзека 34-річна Грем народжувала вдома.

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