"Здорові та щасливі": Ешлі Грем удома народила двійню

Американська модель плюссайз Ешлі Грем стала багатодітною мамою. На світ нарешті з'явилися її синочки-двійнята.

Про це породілля особисто повідомила в Insta-сторіз.

Як написала Ешлі, двійко "здорових та щасливих" хлопчиків народилися вдома вранці 7-го січня. Зірка попросила дати їй трохи часу на те, щоби відновитися після пологів та побути з сім'єю в оновленому складі, пообіцявши згодом розповісти більше.

Одні з останніх "вагітних" фото Ешлі зробила рівно в 40 тижнів. Вона зазначила, що приблизна дата пологів - це завжди лише припущення, і "дітки завжди народжуються у свій день народження". Хлоп'ята на вихід не квапилися, і на наступній серії світлин, зроблених через 5 днів, Грем усе ще була вагітна.

Так модель виглядала в 40 тижнів вагітності фото з instagram грем

"Перебування подовжено", - підписала ці кадри зіркова мама

Як відомо, старшому синові Грем та її чоловіка Джастіна Ервіна, Айзеку 18-го січня виповнюється два рочки. Нагадаємо, первістка модель за шість годин теж природно народила вдома, в надувному басейні.

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