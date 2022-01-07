"Здорові та щасливі": Ешлі Грем удома народила двійню
Американська модель плюссайз Ешлі Грем стала багатодітною мамою. На світ нарешті з'явилися її синочки-двійнята.
Про це породілля особисто повідомила в Insta-сторіз.
Як написала Ешлі, двійко "здорових та щасливих" хлопчиків народилися вдома вранці 7-го січня. Зірка попросила дати їй трохи часу на те, щоби відновитися після пологів та побути з сім'єю в оновленому складі, пообіцявши згодом розповісти більше.
Одні з останніх "вагітних" фото Ешлі зробила рівно в 40 тижнів. Вона зазначила, що приблизна дата пологів - це завжди лише припущення, і "дітки завжди народжуються у свій день народження". Хлоп'ята на вихід не квапилися, і на наступній серії світлин, зроблених через 5 днів, Грем усе ще була вагітна.
Як відомо, старшому синові Грем та її чоловіка Джастіна Ервіна, Айзеку 18-го січня виповнюється два рочки. Нагадаємо, первістка модель за шість годин теж природно народила вдома, в надувному басейні.
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