"Не живу, а існую": Ліда Арфуш пояснила, в чому секрет її разючого схуднення
Колишня телеведуча Ліда Арфуш здивувала мережу своїм разючим схудненням.
Після того, як вона виклала фото себе у міні та в лосинах, її засипали питаннями про секрет стрункості. Але відповідь виявилася не радісною.
"Багато хто цікавиться, в чому секрет мого схуднення. Ніякого секрету немає, рецепт дуже простий: А) я фактично не їм, Б) не сплю, В) не палю, Г) не п'ю алкоголь, Д) та що вже там, я не живу, а існую. Ну що? Ви все ще хочете схуднути?", - написала Ліда.
Невідомо, чи це так на неї вплинуло розставання з чоловіком Валідом Арфушем, чи події в Україні, чи щось інше. Але кілька днів тому Ліда постила сімейне фото з дня народження доньки, і світські подружки в коментарях розхвалювали їхню чудову родину.
Нагадаємо, Арфуші стали офіційним подружжям у вересні 2015-го. У них троє спільних дітей: син Адам і доньки Емілі та Хлое-Адель. Також Валід має сина Каріма і дочку Лізу від попередніх стосунків.
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