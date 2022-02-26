Толоконнікова з Pussy Riot підтримала незламних українців

Учасниця російського панк-гурту "Pussy Riot" Надія Толоконнікова підтримує Україну у війні з Росією.

У сторіс в Instagram Надя оприлюднила відео удару по житловому будинку в Києві та написала у Twitter.

"Київ страждає, але продовжує відважно боротися. Глибока повага українцям. Ви завжди надихали мене своєю душею, красою, мужністю, безмежною незламністю. Київ став домом для багатьох росіян, які вбігли, щоби вртятувати своє життя від Путінської помсти. Київ, ми тебе любимо", - зазначила вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 🇷🇺🏳️‍🌈 NADYA 💦 (@nadyariot)

Толоконнікова засудила дії Росії

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