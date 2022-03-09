Ада Роговцева розповіла про волонтерство у себе вдома та нове вміння ненавидіти

84-річна актриса Ада Роговцева запевняє, що нині не відчуває страх, натомість вона навчилася ненавидіти.

Зірка перебуває в Україні і займається волонтерством. Про це вона розказала в ефірі національного телемарафону.

"Я була на передовій (в попередні роки війни - УП). Я знаю, як хлопці мучилися, страждали. Тепер я знаю, як вони боронять нас. Яка це надпрекрасна сила, мужність наших людей, воїнів", - зазначила Роговцева.

"Я не можу відсторонитися, нічого не робити. Я волонтерю в хаті. Хлопці приходять митися, пратися. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять в пакетику мокрі шкарпетки, то я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Поки у мене щось було, то варила своє. А тепер мені приносять - суп стоїть, каша, картопля, все готове. Вареників сьогодні передали. Я слідкую, щоб вони, як зайшли до хати, їм було і чисто, і ситно", - розповіла актриса.

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"Коли нічого не робиш, тоді страшно. Коли вночі сидиш в підвалі, воно неприємно. А коли ти цілий день щось робиш, не страшно. І час біжить дуже швидко. Я горда тим, що люди, які на передовій, саме такі. Люди, які зараз зазнають страждань, такі. Це мужній, прекрасний народ", - наголосила актриса.

Роговцева також розказала, що її онук і зять - у добровольчих загонах. А донька і невістка організували волонтерський пункт, де дістають все, що можливо.

"Мені зовсім не страшно, тому що я народилася оптимісткою. Останні роки в мені народилися якісь інші якості. Я почала вміти ненавидіти. Я дійсно ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які піднімають руки на дитячу лікарня. Які піднімають автомат на дитину, на безпорадну жінку. І на мого героя", - зізналася актриса.

"У нас зараз загинув 18-річний хлопчик. Я мала 18 числа грати в Харкові. Там уже нема де грати якийсь час. Загинув хлопчик, з яким я мала грати виставу. Молода, світла, чиста людина. Його немає. Це я к сина ховать. Я ховала сина, я знаю, який це біль. Цей хлопчик поводився до останньої миті свого життя, як герой", - поділилася Роговцева.

"Нам всім зараз щось казати дуже важко, тому що у нас стислі зуби. Стислі слова не хочуть виходити. Тільки почуття ненависті. Тільки почуття, щоб справедливість була встановлена. Щоб була правда на моїй, українській землі", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що не може мовчати про війну росії з Україною.

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