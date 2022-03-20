"Вони рятують життя в Україні": Девід Бекхем передав свої акаунти в соцмережах лікарці-педіатру з Харкова

Зіркова родина Девіда та Вікторії Бекхемів на початку березня долучилася до збору гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців. Але на цьому вони вирішили не спинятися.

Бекхем оголосив, що тимчасово передає свої акаунти в соцмережах лікарці-педіатру, очільниці Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій.

Через сторіз, які публікуватиме Ірина, вся аудиторія Девіда, яка лише в Instagram перевищує 71 мільйон користувачів, спостерігатиме, як лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та найкрихітніших пацієнтів. Як вони роблять це в умовах війни, під ударами російських військ.

"Дізнайтеся більше про чудову роботу, яку виконують Ірина та інші медики, щоби рятувати життя в Україні", - сказав Бекхем, закликавши також робити пожертви до UNICEF.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Лікарка Ірина слухає маленького пацієнта. "Перші дні були найскладніші. Ми мусили навчитися працювати під бомбардуванням та обстрілами"

"У перший день війни всіх вагітних жінок та матерів було евакуйовано до підвалу. Це були жахливі три години, які ми провели разом"

"Це Яна та її маленький син Михайло. Він народився на другий день війни та мав проблеми з диханням. Зараз йому краще. Але дім його сім'ї зруйновано, і вони не можуть повернутися"

Нагадаємо, нещодавно музиканти гурту Deep Purple пригадували свій виступ у Харкові, величному місті, яке зараз безжально знищують війська путіна.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Слова можуть урятувати": Єфросиніна, Кличко, Вакарчук, Полякова та інші розповідають світові про вбитих росією маленьких українців

"Україна не починала цю війну": Шварценеггер звернувся до росіян із закликом припинити агресію