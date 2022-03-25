"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підтримує Україну з першого дня війни, відвідуючи кожне місто, щоби надати необхідну допомогу.

В інтерв'ю для журналу Rolling Stone музикант розповів про військовий досвід, мужність українців та закликав Європу допомогти.

"Моя родина заздалегідь поїхала на Західну Україну, тож я залишився сам із двома своїми котами. Була четверта ранку, коли я зрозумів, що путін оголосив про війну. І, мабуть, через 10 хвилин після цього я відчув вибух, і це була одна з перших ракетних атак у цій війні. Ми забирали жінок і дітей з нашою командою, а я працював водієм. Ми відвезли їх на Західну Україну, де ще було відносно безпечно, а потім я повернувся і відразу почав робити те, що роблю зараз. Перевозити людей, відвідувати багато місць в Україні, працювати з людьми та морально їх підтримувати", - розповів Вакарчук.

"Я, мої друзі та мій молодший брат, який зараз зі мною працює, - ми офіційно вступили до лав армії. Ми попросили документ, який дозволить нам їздити країною і робити те, що ми робимо. Отже, я тепер не просто рок-зірка, а й лейтенант армії", - затвердив Святослав.

За словами співака, не зважаючи на те, що більшість творчих діячів є пацифістами та підтримують добро, неможливо залишатися осторонь війни.

"Але щось міняється, коли ви бачите, як хтось намагається вбити ваших дітей, ваших жінок. Хтось руйнує те, що ви створювали протягом життя, руйнує ваші міста, усе. І все змінюється. Дихотомія полягає в тому, що артисти стають воїнами, адже зараз ти не можеш не бути воїном", - розповів музикант.

Артист також згадав, як відвідував Харків, порівнявши його з Лондоном або Ковентрі у 1941 році.

В своєму Instagram артист показав, як зараз виглядає Харків

Вакарчук звернувся до міжнародної аудиторії з закликом про допомогу.

"По-перше, нам необхідні системи протиракетної оборони. Літаки. Нам потрібна заборонена для польотів зона над Україною. Але виконайте хоча б перші дві речі, якщо ви не готові допомогти із третьою. Друге послання - економічне. Прошу запровадити якомога жорсткіші санкції проти Росії. Не тому, що ми хочемо, щоби їхній народ страждав, а тому, що ми чекаємо, поки їхній народ зупинить Путіна. Третє, ймовірно, найважливіше для нас, це духовна підтримка. Ми закликаємо вас писати пісні, займатися мистецтвом, збирати кошти, щоби світ знав про Україну", - наголосив Святослав.

Нагадаємо, раніше Вакарчук показав, як разом із письменником Сергієм Жаданом відвідав Харків.

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