"Місто обороняється": Жадан з Вакарчуком залишилися відстоювати Харків

Письменник Сергій Жадан разом з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком підтримують Україну у війні з росією.

Чоловіки запостили фото з Харкова та заявили, що місто знаходиться під обороною.

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Нагадаємо, нещодавно Вакарчук звернувся до росіян із закликом не мовчати та виходити на вулиці, щоби зупинити війну.

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