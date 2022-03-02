"Місто обороняється": Жадан з Вакарчуком залишилися відстоювати Харків
— Середа, 2 березня 2022, 14:35
Письменник Сергій Жадан разом з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком підтримують Україну у війні з росією.
Чоловіки запостили фото з Харкова та заявили, що місто знаходиться під обороною.
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Нагадаємо, нещодавно Вакарчук звернувся до росіян із закликом не мовчати та виходити на вулиці, щоби зупинити війну.
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