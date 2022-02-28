Вакарчук: Обращаюсь к российским матерям - прямо сейчас ваших детей убивает путин
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до росіян із закликом не мовчати та виходити на вулиці, щоби зупинити війну та не впасти в безодню, в яку штовхає їх "божевільний диктатор" путін.
Матерів, чиї діти зараз "гарматним м'ясом" їдуть в Україну, він попередив, що це єдиний шанс не дати путіну вбити і їх.
Своє відео Святослав записав російською мовою та виклав у Instagram.
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Перед цим виконавець навідав бійців територіальної оборони.
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Нагадаємо, 27-го лютого Вакарчук та інші відомі зірки та блогери закликали білорусів не дозволити втягнути їх у війну проти України.
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