Брюс Вілліс припиняє свою акторську кар'єру через хворобу - сім'я актора

Американський актор Брюс Вілліс припиняє свою акторську кар'єру - тимчасово або, на жаль, назавжди. Причиною стала хвороба 67-річного "Міцного горішка".

Про це йдеться в повідомленні рідних та близьких Брюса, оприлюдненому в Instagram його старшої доньки Румер.

"Дивовижні шанувальники Брюса, як родина ми хочемо повідомити вам, що в нашого любого Брюса виникли певні проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього та ретельно все обдумавши, Брюс припиняє свою кар'єру, яка означала для нього дуже багато", - говориться в дописі.

Рідні Брюса для гіркого повідомлення обрали саме це особливе фото фото з instagram румер вілліс

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"Це дуже непростий час для нашої сім'ї, і ми дуже цінуємо вашу незмінну любов, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як сильна родина та бажаємо залучити й його фанів, оскільки знаємо, як багато він означає для вас, а ви - для нього. Як завжди говорив Брюс, "живи на повну", і разом ми збираємося саме так і вчинити", - запевнила родина Вілліса.

Звернення підписали дружина Брюса, Емма, а також акторова колишня дружина, Демі Мур та його п'ятеро доньок.

Згідно Вікіпедії, афазію, розлад мовлення, найчастіше спричиняє крововилив у кору головного мозку (інсульт), однак вона теж може розвинутись внаслідок травми головного мозку, а також пухлини, абсцесу тощо. Розлад здатен позбавити людину здатності зв'язно говорити та сприймати мовлення.

Як відомо, Брюс Вілліс зіграв у понад сотні фільмів та серіалів. Зокрема глядачі знають його за ролями у стрічках "Колір ночі", "П'ятий елемент", "Шосте чуття", "Чотири кімнати", "Армагеддон", "Місто гріхів".

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