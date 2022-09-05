Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до росії
Американських акторів Шона Пенна та Бена Стіллера, які підтримують Україну, а нещодавно були нагороджені Володимиром Зеленським орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, включили у "чорний список" у росії.
Відтепер їм на постійній основі заборонено в'їжджати до країни-агресорки.
Список із 25 громадян США, в якому, крім зірок, фігурують чиновники, бізнесмени та співробітники неурядових організацій, опубліковано на сайті російського міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє "Интерфакс".
На сайті відомства зазначено, що таке рішення було прийнято "в порядку заходів у відповідь на персональні санкції проти громадян росії, які постійно розширюються адміністрацією Дж.Байдена".
Нагадаємо, Шон Пенн перебував у Києві на момент початку повномасштабної війни. Як наголошував актор, український народ та президент "стали історичними символами відваги та принципів". Удруге Пенн відвідував Україну в червні.
Зі слів Бена Стіллера, який теж був в Україні влітку, йому було важливо на власні очі побачити все, що відбувається, та розказати світові, що війна має припинитися.
Як відомо, помилуватися краєвидами Сизрані та попоїсти у "Вкусно и точка" ніколи не зможе і актор Морган Фрімен.
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