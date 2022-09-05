Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до росії

Американських акторів Шона Пенна та Бена Стіллера, які підтримують Україну, а нещодавно були нагороджені Володимиром Зеленським орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, включили у "чорний список" у росії.

Відтепер їм на постійній основі заборонено в'їжджати до країни-агресорки.

Список із 25 громадян США, в якому, крім зірок, фігурують чиновники, бізнесмени та співробітники неурядових організацій, опубліковано на сайті російського міністерства закордонних справ.

А от Стівен Сігал може й надалі тусити з російськими пропагандистами фото afp з сайту getty images

Про це повідомляє "Интерфакс".

На сайті відомства зазначено, що таке рішення було прийнято "в порядку заходів у відповідь на персональні санкції проти громадян росії, які постійно розширюються адміністрацією Дж.Байдена".

Нагадаємо, Шон Пенн перебував у Києві на момент початку повномасштабної війни. Як наголошував актор, український народ та президент "стали історичними символами відваги та принципів". Удруге Пенн відвідував Україну в червні.

Бен Стіллер у доброму товаристві фото getty images

Зі слів Бена Стіллера, який теж був в Україні влітку, йому було важливо на власні очі побачити все, що відбувається, та розказати світові, що війна має припинитися.

Як відомо, помилуватися краєвидами Сизрані та попоїсти у "Вкусно и точка" ніколи не зможе і актор Морган Фрімен.

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