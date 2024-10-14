"Втратили себе": Alekseev оголосив про розлучення з екс-"ВІА Гра" і прокоментував чутки про новий роман

Алєксєєв оголосив про завершення стосунків фото з instagram

Співак Микита Алєксєєв, він же Alekseev, підтвердив, що розійшовся з ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

В інтерв'ю "Люкс ФМ" він також розказав про помилки, які робив у стосунках.

"В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь", - поетично оголосив співак про розставання.

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скрін з відео

Алєксєєв також спробував проаналізувати, яких помилок припускався у стосунках.

"Я не аб'юзер, в цьому плані проблем немає. У мене настрій дуже стрибає, з віком цього стає все більше. Буває так, що я просто замикаюсь в собі дуже сильно і взагалі нікого не пускаю. Навіть, найближчу людину, яка біля мене і хоче допомогти.

Для людей, які коло тебе, це дуже важко. Справа не в них. Іноді буває настільки сумно, що важко вийти з цього стану. В мене нема рецепту, як боротися з цим. Може, з цим не треба боротися, може, це є прояв моєї природи", - зізнався артист.

Не так давно Алєксєєва помітили в компанії блогерки Даші Кубік, з якою йому вже встигли приписати роман. Сам співак відреагував на такі чутки:

"Поживемо побачимо. Я думаю, (симпатію – ред.) помітно неозброєним оком".

На фото блогерка Даша Кубік фото з instagram

Співак також зазначив, що перед тим, як вступити у стосунки, йому потрібен час.

"Я один живу в квартирі. Мені треба добре знати людину, щоб у мене була якась близькість", - відповів він.

Нагадаємо, Уляна і Микита перебували у стосунках більше 5 років. Раніше співак розповідав, чи підтримує співачка (з російським громадянством) українців, та які має плани стосовно паспорту. До речі, востаннє експара постила спільний контент у липні минулого року.