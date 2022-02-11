Аніта Луценко показала себе "на піку антиформи" та закликала не поспішати худнути після пологів

Фітнес-тренерка та блогерка Аніта Луценко, яка мотивує та надихає фанатів своєю чудовою фізичною формою, не завжди мала ідеальні параметри.

Щаслива дружина та матуся 6-річної доньки показала, як виглядала після пологів, та розповіла про відновлення допологової фігури.

Аніта опублікувала пост у своєму Instagram.

"Важливо пам’ятати, що сон є важливішим за тренування. Харчування матусі впливає на її фігуру більше, ніж спорт. Завдяки тренуванням ви зможете виділити для себе окремий час", - написала блогерка.

Після пологів Аніта важила 80 кг, але почувалася щасливою

Фітнес-тренерка також додала, що можна тренуватися під час грудного вигодовування. Аніта закликала не поспішати худнути. За словами жінки, тілу необхідно дати для цього хоча б 9 місяців.

Блогерка не насилувала свій організм та надала йому час, щоби відновитися

Під час вагітності Аніта набрала 19 кілограмів

Зараз Луценко має такий вигляд

І хоча спортсменка закликає жінок поступово повертатися до своєї звичної форми після пологів, не все зіркові матусі готові довго чекати.

Співачка MamaRika, яка у серпні минулого року вперше стала мамою, похизувалася своїми формами у топіку та мінішортах вже через 3,5 тижні після пологів. А от Джамала, яка народила другого сина в червні 2020-го, худнути не поспішала.