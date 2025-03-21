Діагностували під час зйомок в "Останні з нас": 21-річна Белла Рамзі повідомила, що страждає на аутизм

Британська акторка Белла Рамзі вперше розповіла про те, що має аутизм. Діагноз зірці поставили вже у дорослому віці.

Як це сталося і що це для неї означає, 21-річна Белла, яка є небінарною особою, але вважає прийнятними щодо себе як займенник "вони", так і "вона", поділилася з Vogue UK.

Беллі було 11 років, коли вона отримала роль Ліанни Мормот у серіалі "Гра престолів", що стало її грандіозним кар'єрним проривом. Та після завершення зйомок у акторки розвинулася анорексія, і це тривало декілька років.

"У мене була така справжня потреба, я гадаю, показати людям у фізичний спосіб те, що я страждаю, оскільки озвучити це було важко", - припустила Рамзі.

Белла завжди підозрювала, що відрізняється від своїх однолітків

Зі слів актриси, вона з дитинства була "самітницею" і "дивачкою", їй було комфортніше поруч із дорослими, ніж із непередбачуваними однолітками. Були й інші "дзвіночки", які вказували на розлад аутичного спектру, як-от сенсорні порушення та хвороблива гіперуважність до міміки та мови тіла інших людей.

"Коли я знімалася в першому сезоні "Останні з нас", мені діагностували аутизм", - розказала Белла.

Пройти обстеження у психіатра Рамзі переконав один із членів знімальної команди, в якого є дитина з аутизмом і який помітив схожі ознаки в акторки.

Педро Паскаль і Белла Рамзі на зйомках серіалу "Останні з нас" Фото з Instagram Паскаля

Так, наприклад, Беллі некомфортно, коли для зйомок на холоді чи у воді потрібно надягати водонипроникний або термокостюм - вона відчуває це як "забагато всього на тілі". Водночас певним чином аутизм їй і допомагає.

"Я завжди спостерігала і вчилася в людей. Те, що я мусила більше самостійно вчитися соціалізуватися та взаємодіяти з людьми довкола, допомагає мені з акторством", - поділилася Рамзі.

Підходить їй і те, що знімальний процес - це рутина, де в неї є графік та чіткі вказівки: що надіти, де стати тощо.

"Не бачу причин, чому людям про це не знати", - зазначила акторка, в якої тепер є діагноз "аутизм"

Для Белли чіткий діагноз став "звільненням".

"Він дає мені змогу іти світом із більш милосердним ставленням до себе щодо того, що я не здатна до виконання якихось простих щоденних речей, які, здається, в змозі робити всі інші", - пояснила вона.

Нагадаємо, доньці акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллулі діагностували аутизм у 29 років. Також вона страждає на межовий розлад особистості. У британського боксера Тайсона Ф'юрі в 2017-му році виявили біполярний розлад особистості.