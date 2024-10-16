"Більше не сплю в моїй спальні": Селена Гомес відверто про життя з біполярним розладом і тривожністю

Американська акторка та співачка Селена Гомес, яка живе з біполярним розладом і тривожністю, відверто поспілкувалася на тему ментального здоров'я, взявши участь у Wondermind Mental Fitness Summit.

32-річна зірка розповіла, з якими труднощами стикається і що їй допомагає.

Про це пише Daily Mail.

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Так, зі слів Селени, вона знайшла вихід із ситуації з тим, що власна спальня виступала для неї тригером. Вона у ній більше не спить, щоби не викликати асоціацій із "дуже темними часами".

Спальня викликає у Селени дуже погані спогади

"Бути тривожною - це іноді дуже тебе виснажує, і так, я роками не хотіла залишати свого ліжка, почасти тому, що не працювала (над цією проблемою)", - поділилася Гомес, діагноз котрій поставили в 2016-му.

Як зазначила артистка, для цього дуже важливо вірити в себе.

"Я - дуже тривожна людина, це як кінець світу, і, гадаю, вести з собою позитивні розмови, хай це звучатиме дивно, є справді ефективним", - сказала Селена.

"Наприклад, перед тим, як вийти з машини, де буде багато шуму і всякого різного - якщо це так, я не кажу, що так буває щодня - але я маю подихати", - пояснила вона.

Гомес роками потерпала від тривожності, не знаючи, що з нею і як цьому зарадити

"І я мушу проговорити: "Все це - подарунок, і я можу бути не в гуморі для цього, але щоразу, як я бачу людей і змушую їх усміхатися, це завжди просто робить мій день, як би я не почувалася"", - додала Гомес.

Зі слів Селени, вона працює з психотерапевтом, але поряд із нею й коло близьких людей, які можуть її вислухати, коли їй це потрібно.

"У тому, що ти відпускаєш те, через що ти застрягла і через що в тебе ком у горлі, є свобода", - зазначила вона.

Гомес не приховує, що їй іноді завдає болю хейт у соцмережах, що вона не зтих людей, хто в змозі таке ігнорувати. Але, завдяки порадам її мами, вона розуміє, що цей "шум" буде завжди.

Близькі люди підтримують Гомес

"Тут про те, щоби знаходити момент, де я дійсно фізично промовляю: "Ні, я - хороша людина, я добра, я дуже старанно працюю, я вдячна і я люблю всі дрібниці в цьому житті", і мені треба про це нагадувати", - розказала артистка.

"Я просто говорю від лиця мого покоління, бо це дикість, наскільки нелюдяними можуть бути люди зі своїми словами і речами, яких вони, напевно, ніколи не скажуть людині особисто. Від цього просто боляче", - зізналася Селена.

Нагадаємо, інколи Гомес публічно відповідає людям, які пишуть їй жорстокі речі. Так, нещодавно зірка висловилася щодо закидів хейтерів, буцімто вона хотіла привернути до себе увагу, повідомляючи, що не зможе виносити дитину. Раніше вона давала відсіч бодішеймерам.

Як відомо, в Селени є хлопець, продюсер Бенні Бланко. Парочка часто постить у мережі милі фото, а нещодавно дала підстави для підозр щодо заручин.



