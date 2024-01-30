Тригери Селени Гомес, дисморфія Меган Фокс та ймовірний діагноз Брітні Спірз: психічні розлади зірок

Графік 24/7 та постійна увага прихильників – зірки завжди перебувають під шаленим тиском. Не дивно, що з такою порцією стресу адекватно впоратися можуть не всі.

Все частіше селебріті діляться своїми проблемами, зокрема у психічному та ментальному здоров’ї. Що тригерить біполярний розлад Селени Гомес, про яку фобію зізналася Меган Фокс та що за діагноз насправді може бути у Брітні Спірз – ТаблоID зібрав історії зірок, які мають та мали розлади психіки.

Біполярний розлад Селени Гомес

"Моя спальня стала для мене справжнім тригером", - про це відверто зізналася 31-річна співачка Селена Гомес на саміті Music and Health у Лос-Анджелесі минулого року.

Зірка серіалу "Убивства в одній будівлі" пригадала свій стан під час боротьби з біполярним розладом, який їй діагностували у 2016 році. Однією з головних проблем для неї були тригери, зокрема власна спальня.

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У Гомес не лише пересаджена нирка подруги, а й біполярний розлад

"Проходячи цей період свого життя, я прикипіла до ліжка. Все починалося з депресії, потім переходило в ізоляцію. Я не могла піднятися з ліжка. Іноді це були тижні, коли я просто лежала. А спускаючись сходами вниз - задихалася", - поділилася вона.

Біполярний розлад у Гомес діагностували у 2016 році. Тоді артистка готувалася до свого туру, але члени команди помітили в її поведінці щось дивне. Швидка зміна настрою, постійна схвильованість, порожні очі. Про свої проблеми співачка навіть не розповіла своїй матері, з якою була дуже близькою.

"Я не знала, чи впораюся зі своїм діагнозом. Мені треба було приймати це день за днем", - зізнавалася вона.

Селена пригадала про дієвий лайфхак від мами: якщо чогось боїшся – дізнайся про це більше. Вона почала визначати чіткі тригери, які провокують її недуг, уникати їх або змінювати. Терапія також значно покращила її самочуття, а найголовніше, на чому тепер вона акцентує свою увагу, - піклування про себе



Депресія Меттью Перрі

Він мав надзвичайну популярність і буквально увесь світ біля своїх ніг після успіху культового серіалу "Друзі". Натомість Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга, боровся з алкогольною та наркотичною залежностями, психічними розладами і помер від гострої дії кетаміну.

Все перевернулося у 1997 році після аварії на водному мотоциклі. Меттью призначили наркотичні препарати зі знеболювальною дією. А приправляв їх актор добрячою дозою алкоголю.



"Я не хотів мати проблем з цим (залежністю – ред.). Але від початку мені подобалося те, як я себе почуваю, і я хотів більше", - зізнавався він.

Перрі багато років боровся не лише з залежностями, а й з депресією

Як результат – лікування від алкозалежності та численні реабілітації. Життя Перрі вийшло з-під його контролю. Він сам казав, що геть не пам’ятає три роки роботи у "Друзях".

Але одного дня він взяв себе у руки. Його змусив протверезіти (на деякий час) страх, що завтра він може вже не прокинутися. Власне, так врешті і сталося 28 жовтня 2023 року. Тіло 54-річного Меттью знайшли у джакузі в його маєтку у Лос-Анджелесі.

Розтин показав, що причиною смерті актора стала гостра дія кетаміну. Це потужний анестетик, який використовують як альтернативу лікуванню депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем психічного здоров’я.

Колишня лікарка Перрі розповіла поліції, що у нього була депресія, і чоловік обіцяв їй "не вбивати себе". Утім, згодом Меттью змінив фахівця. Той запевняв, що актор не має розладів, почувається добре і не потребує подальшого лікування.

Утім, токсикологічні тести говорили про зворотне - в крові актора виявили опіоїд бупренорфіну та уколи тестостерону для схуднення, що викликали злість та агресію. А близький друг зірки зазначав, що Перрі відверто брехав і ніколи не був "чистим" від наркотиків.

Дисморфофобія Меган Фокс

Зірка "Трансформерів" 37-річна Меган Фокс у травні минулого року відверто розповіла про свій психічний розлад – дисморфофобію. Це стан, коли людина не сприймає будь-який дефект свого тіла.

"Я ніколи не бачу себе такою, якою мене бачать інші. У моєму житті ніколи не було моменту, коли я любила своє тіло", - пояснила Меган.

Важко повірити, що красуня Фокс може не подобатися собі

Фахівці стверджують, що людина у такому стані може замкнутися у собі, боротися з проблемами у стосунках і мати інші психічні розлади. Здебільшого він проявляється у підлітковому віці або має генетичну схильність. Повністю розлад неможливо вилікувати, а лише навчитися керувати своїми думками.

Раніше Меган Фокс розповідала про справжній психологічний зрив. Це сталося після роботи над фільмом "Тіло Дженніфер" у 2009 році. Тоді зірка наголошувала на проблемі сексуалізації та об’єктивізації жіночого тіла.

"Це стосувалося не лише фільму. Це було щодня у моєму житті з яким би продюсером я не співпрацювала. Тоді я не хотіла, щоб мене бачили, фотографували. Мені здавалося, що люди поб’ють мене за те, що я просто вийшла на вулицю. Це був темний час мого життя", - ділилася вона.



Диспраксія Кари Делевінь

"Я не думала, що доживу до 30-ти", - всесвітньо відома 31-річна модель Кара Делевінь свого часу приголомшила відвертим зізнанням про те, з якими психологічними проблемами їй довелося зіштовхнутися. Перше алкогольне похмілля – у 7 років. Перші препарати снодійного – у 10-ть. Депресія, тривога, ненависть до себе, діагноз диспраксія – розлад, який впливає на здатність контролювати рухи тіла.

Про алкоголь Кара дізналася у дуже ранньому віці

"Я дряпала себе. Хотіла просто дематеріалізуватися", - зізнавалася вона.

У підлітковому віці Кара отримала "коктейль із психотропів" та курила траву. А згодом папараці повсякчас ловили її то з невідомим білим порошком у пакетику, то з дивною трубкою у роті в автомобілі. Під час пандемії Covid-19 вона пережила напад депресії. Поведінка Кари була на межі і зрештою це привело її до реабілітаційного центру.

Але який гіпнотичний погляд!

В інтерв’ю Vogue вона розповіла, що зареєструвалася там у 2022 році. Її програма складалася із 12 етапів, які треба проходити щотижня. Лікарі зазначили, що повністю вилікуватися їй не вдасться, але Делевінь не погодилася з їхнім твердженням.

Здається, вона стала на здорову стежку і тепер піклується не тільки про своє здоров’я, але й життя і планує майбутнє.

Депресія Честера Беннігтона

"Честер здавався щасливим і здоровим", - саме так описувала останні дні вдова лідера гурту Linkin Park Честера Беннінгтона Талінда. А насправді за цією картинкою 41-річного чоловіка приховувалася безнадія, зміна поведінки та ізоляція.

Кадр із відео, яке зняла дружина за 36 годин до самогубства Беннінгтона

Проблеми тягнулися від самого дитинства. Беннінгтон зізнавався про сексуальне насильство і боротьбу із наркотичними речовинами.

"Все життя складалося із будівельних блоків для нездорової емоційної та розумової поведінки", - зазначав він.

У 2006 році він намагався вкоротити собі віку, вистріливши з вогнепальної зброї. Згодом музикант проходив амбулаторне лікування та приймав антидепресанти. Останній рік життя Беннігтон чи не щодня вживав алкоголь.

Зрештою, життя музиканта обірвалося 20 липня 2017 року. Його тіло знайшли у зашморгу. Токсикологічна експертиза показала відсутність наркотиків в крові, хоча перший аналіз свідчив про наявність екстазі.

Акатизія Брітні Спірз

Попкоролева "нульових" 42-річна співачка Брітні Спірз не перестає дивувати своїх прихильників чудернацькою поведінкою. Останнім часом такими стали дивні танці зірки, які вона виконує вдома з мінімальною кількістю одягу.

Танці, мабуть, єдина стабільна річ у житті Брітні

В мережі припустили, що Брітні може страждати на акатизію. Це синдром, який характеризується відчуттям внутрішнього неспокою, бажанням постійно рухатися і змінювати позу. Спровокувати його могли ліки, які приймала співачка. Нагадаємо, у 2020 році Спірз пройшла примусове лікування у психлікарні.

Акатизію у Брітні Спірз можуть видавати її спроби говорити з камерою, постійне переміщення ваги тіла з однієї ноги на іншу, а ще – використання небезпечних предметів, зокрема ножів.

Прихильники дуже стурбовані станом попзірки

Минулого року ЗМІ почали писати, що співачка ледь не померла. Але згодом вона опублікувала відео у своєму стилі, де розставила крапки над "і".

"Я не померла. Я дуже жива і здорова. Я щаслива і в мене все добре. У мене немає менеджерів чи лікарів і не буде більше ніколи у житті. Так, я приймаю один антидепресант, але це все. Я надзвичайно нудна людина", - сказала вона.

Нагадаємо, у 2021 супермодель Белла Хадід відверто розповіла про свої зриви та вигоряння.