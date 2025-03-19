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"Матюкаюсь, плачу, але приходжу ще": Цибульська показала, що робить для молодості обличчя

Марія Мельник - 19 березня, 11:20

39-річна співачка Оля Цибульська показала, як дбає про красу і молодість обличчя.

У своєму Instagram зірка поділилася враженнями після процедури і запевнила, що воно того варте.

"Матюкнулася. Я вижила. Однак буду яка красива", - поділилася Цибульська враженнями після процедури.

Цибульська без мейку

Оля показала, як виглядає шкіра її обличчя після процедури


Оля Цибульська про терапію для обличчя

Судячи з виразу обличчя зірки, краса дійсно потребує жертв

Цибульська зробила IPL (сучасна методика, яка використовує інтенсивне імпульсне світло для омолодження шкіри - ред.).

І хоча нині Цибульська приймає свій вік і працює над тим, щоби довше зберегти молодість, так було не завжди. У віці 30+ Оля збилася зі шляху і в усіх сенсах слова вважала себе старою.

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Оля Цибульська
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