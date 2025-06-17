"Тренуй хребет, а не хвіст": Цибульська дала поради, як не боятися мати власну думку

Співачка Оля Цибульська, яка не боїться осуду та дружить із власними лінощами, вирішила поспілкуватися зі своєю аудиторією про те, як не боятися мати власну думку.

Декілька аргументів та порад 39-річна зірка сформулювала у Instagram.

"Тренуй хребет, а не хвіст. Якщо звикла махати головою, коли хочеться махнути рукою — це не ввічливість, це зрада себе. Випрями спину — і думка вирівняється сама", - написала Оля.

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"Не всі "розумні" мають рацію — просто мікрофон. Люди, які гучніше за тебе — не завжди мудріші. Просто в них Wi-Fi не гальмує. Твоя думка — теж сигнал, просто не для всіх", - запевнила вона

Оля наполегливо радить не боятися мати власну думку

На думку Цибульської, своя думка — це як шкіра, мовляв, якщо знімеш її, сподобаєшся всім, але ненадовго.

"Зручна ти — не завжди щаслива ти. Навчися подобатись собі — решта підтягнуться або відпадуть", - наголосила артистка.

"Твоя правда — це не конфлікт, а колір. Не всі люблять червоний, але він не стає гіршим. Говори свою правду — не для згоди, а для ясності", - закликала вона.

"Мовчання — золото лише тоді, коли ти в ювелірному. В інших випадках — це страх. А страх не носиться, як Dior, бо пахне потом. Говори. Дихай. Світ не обвалиться — ПЕРЕВІРЕНО", - наголосила Оля.

Цибульська поганого не навчить

Нагадаємо, раніше Цибульська зізнавалася, що гальмує перед прийняттям важливих рішень та боїться відповідальності. ТаблоID наводив цікаві факти про співачку, як-от те, чому в них із чоловіком Сергієм Грисюком не було весілля та яку свою залежність Оля порівнює з алкогольною.