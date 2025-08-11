Російське походження, невиліковна хвороба і перший шлюб: цікаве з життя ведучого Олексія Суханова

Фото Instagram Суханова

51-річний Олексій Суханов - український шоумен і телеведучий "Говорить Україна", "Говорить вся Україна", а також Youtube шоу "Говорить Суханов".

Суханов завжди був людиною, яка ставила запитання і розкривала людей, які приходили до нього у студію. А от про власне особисте життя шоумен майже не розповідає.

Втім, ТаблоID(у) вдалося зібрати цікаве про Олексія Суханова. Читайте про його початок кар'єри, чому розірвав зв'язки з родиною і яку сексуальну орієнтацію має.



Російське походження

Олексій Суханов народився в місті Іваново, Росія. Ще з дитинства майбутній шоумен мріяв працювати на телебаченні і у дорослому віці йшов до цієї мети. Свою карʼєру в журналістиці Олексій розпочав в Росії і певний час працював на НТВ, де перетинався з Володимиром Соловйовим - одним з найголовніших російських пропагандистів.

Олексій Суханов у молодості Фото Instagram Суханова

Коли Суханов познайомився зі своєю першою дружиною, котра мала українське коріння, то приїхав вперше в Київ і закохався у місто і українців. Особливо його вразило, що молодь розмовляє українською. Тоді Олексій зрозумів: справжня незалежність України - у мові, національній свідомості та любові до життя, а не в політичних суперечках.

Тоді ж у нього з’явилася думка: "От би тут попрацювати". Невдовзі надійшла пропозиція від телеканалу "Україна" пройти кастинг на ведучого соціального проєкту. Після місяця очікування з’ясувалося, що його обрали.

У 2022 році Олексій Суханов отримав українське громадянство і має чітку проукраїнську позицію.

Розірвав зв'язки з родиною

Родичі та бітьки Олексія Суханова від початку великої війни залишилися в Росії. Шоумен розірвав усі звʼязки із ними і не спілкується. Суханов розповів, що єдина розмова відбулася на другому тижні вторгнення: на його слова про бомбардування та перебування в бомбосховищі він почув у відповідь лише: "Ну все, па-па". Також мати Олексія закликала його повертатися та припинити гратися у бозна-що. У відповідь він сказав, що вона нічого не зрозуміла, адже його дім - в Україні.

Через політичні розбіжності Суханов відмовився спілкуватися з родичами Фото Instagram

Ведучий зазначив, що часто отримує коментарі на кшталт "мама - це святе" чи "не можна зраджувати сім’ю". Суханов підкреслив, що поважає таку думку та визнає значення сім’ї, але закликав не оцінювати інших, не знаючи їхнього досвіду. За його словами, бувають складні обставини, які не мають універсальних рішень, і він не вважає за потрібне залишатися з рідними, які не поділяють елементарної тези: вбивати інших — не можна.

Перша дружина

Телеведучий Олексій Суханов був одружений один раз. У 2000 році, на початку своєї кар’єри, він узяв шлюб із Ольгою Каменчук - випускницею історичного факультету Івановського державного університету. Згодом вона стала доктором психологічних наук і професором.

Подружжя зустрілося, коли стартували їхні карʼєри Фото Facebook

Майбутнє подружжя познайомилося, коли Ольга починала роботу на радіо, тоді як Олексій уже обіймав посаду шеф-редактора місцевого телеканалу. Їхня історія розпочалася в коридорі телерадіокомпанії, коли дівчина заблукала у приміщенні студій, а він допоміг їй знайти вихід. Відтоді вони були разом 13 років.

Випадок пов'язав долі Олексія і Ольги Фото з сайту Антоніна

У 2016 році Олексій Суханов з дружиною розлучилися. Причини достеменно невідомі. Шоумен казав, що "життя так розпорядилося".

"Я був щасливий з Олечкою. Олечка прекрасна людина. Ми прожили разом 13 років, і повірте, цей час був для мене справжнім подарунком долі. Олечка психолог і соціолог, займається наукою. Вона незвичайна жінка і справжня розумниця - захистила докторський ступінь в Америці. Завдяки їй я дуже багато здобув і зрозумів" - казав Суханов.

Подружжя було разом 13 років Фото з сайту U-news

Сексуальна орієнтація

Відтоді як Олексій Суханов розлучився зі своєю дружиною, про його особисте життя стало майже нічого невідомо. Втім, у 2025 році телеведучий розсекретив, що є пансексуалом і "дуже любить красивих людей обох статей".

Олексій - пансексуал Фото @rybko.mi

Для Олексія важлива краса і внутрішня також. Суханов був близький лише з тими, хто йому подобався внутрішньо, і ніколи не мав інтиму з людьми, яких вважав непривабливими. Ведучий прихильний до стосунків, у яких беруть участь лише двоє, і вважає, що людину визначають її риси, а не орієнтація, вік, статус чи національність.

Бажає стати батьком

Хоч Олексій Суханов і тримає амурні справи під сімома замками - відомо, що він наразі закоханий. Особистість коханої людини телеведучий не розсекретив, адже вважає, що під час війни це неважливо.

"Зараз я закоханий. Не можна жити без любові та кохання. Щастя любить тишу. Перед ким мені хизуватися?! Це вкрай неввічливо, коли зараз люди втрачають своїх близьких і коханих. Це неправильно й відсутність поваги", - наголосив Суханов.

Також у Олексія є домашній улюбленець - Арті Фото Instagram Суханова

Дітей у Олексія Суханова у шлюбі не народилося. А от у свої 51 телеведучий розпочав процес усиновлення і не виключає, що нові члени родини з’являться "приблизно за два роки".

Невиліковний діагноз

Олексій вважає себе фаталістом і безвідповідальною людиною. Про своє здоровʼя Суханов не надто схильний дбати, через що аж 5 років жив із невиявленим цукровим діабетом.

"Я безвідповідальна людина, і поки мені організм не скаже: "Все, кранти", - я нікуди не піду. У мене, до речі, так виявився цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п’ять років, а його виявили нещодавно", - розказував шоумен.

Шоумен 5 років жив з діабетом і не знав про діагноз Фото Instagram

Ведучий довгий час не мав фізичних та емоційних сил і все ж вирішив піти до лікаря. За результатами обстеження останній здивувався, що Суханов ще міг працювати з такими аналізами.

Яка стадія діабету - Олексій не розкрив, втім зазначив, що змушений приймати ліки та слідкувати за рівнем цукру в крові. Проте, через свою безвідповідальність, ведучий цього не робить.

"Я зараз бозна-як приймаю ці пігулки. Мені ще сказали три рази їсти на день і колоти собі палець, щоб вимірювати цукор. Я не колю собі пальця… Я і пігулки забуваю приймати… Ну я така людина. Я - фаталіст: скільки за народженням тобі було призначено, стільки ти і проживеш", - пояснив Суханов.

Ведучий називає себе фаталістом Фото Instagram

