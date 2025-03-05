"Playboy", контрабанда сала і таємне весілля: цікаві факти про Дмитра Комарова

Нещодавно стало відомо, що 41-річний мандрівник Дмитро Комаров розлучається з "Міс Україна"-2016 Олександрою Кучеренко. Тож, вірогідно, український шоубіз незабаром поповниться новим холостяком.

Біографія Дмитра Комарова, журналіста і незмінного ведучого шоу "Світ навиворіт", сповнена пригод, небезпек і захопливих історій. А от про особисте життя телезірки, яке він ретельно приховує, відомого небагато.

Утім, ТаблоID(у) вдалося зібрати цікаві факти про Дмитра Комарова. Як він передрік народження брата і сестри, рятував японку від суїциду, працював у... "Playboy" - читайте далі.

Урятував дівчину від суїциду

В одному з випусків шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров врятував дівчину від суїциду.

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Дмитро зустрів Яйо біля скелі, під час свого сходження до вершини вулкану "Фудзіяма". Вона повідомила телеведучому, що хоче вкоротити собі віку, бо не бачить сенсу жити далі. Комаров запросив її у похід до "Фудзіями", на що вона погодилися. Спілкування з мандрівником і краса "вершини богів" зробили свою справу – Яйо відмовилася від свого наміру.

Дмитро і краса природи врятували дівчину Фото 1+1

"До нашої зустрічі вона вже намагалася покінчити життя самогубством. Людина, яка її тоді врятувала, – справжній герой. Це Шиге-сан, японець, який за власною ініціативою ходить уздовж скель і патрулює. Коли бачить людину, яка хоче стрибнути, рятує її", – згадував Дмитро.

"Дякую за це сходження. Я вже ніколи не житиму як раніше", - казала Яйо. Фото 1+1

Комаров розповідав, що зараз у дівчини все добре, у неї є чоловік і діти. Яйо відмовилася від думки накласти на себе руки. Іноді телеведучий і дівчина навіть переписувались через онлайн-перекладач.

Вчився пілотуванню і встановив рекорд

Дмитро Комаров розповідав, що не боїться літати на пасажирських літаках, проте це не стосується маленьких і приватних. Справа в тому, що саме такими повітряними суднами доводиться літати над джунглями та іншими непопулярними напрямками.

Дмитро постійно вчиться новому Фото з Instagram

Тож Комаров вирішив навчитися пілотуванню і навіть зміг самостійно виконати на ЯК52 так звану "бочку" - коли літак провертається на 360 градусів навколо своєї осі.

Пізніше Дмитро встановив рекорд України відвідавши 33 аеродроми разом з командою досвідчених пілотів.

Вірить у карму

Телеведучий зізнавався, що вірить в закони карми, а все почалося з юності.

У 19-20 років Дмитро був водієм-новачком. Одного разу він виїжджав з парковки і зачепив авто поряд. Комаров озирнувся і зрозумів, що його ніхто не бачить, тож просто поїхав геть. Вже наступного ранку він роздер бік власної машини і "влетів" на ремонт.

Випадок з юності змусив Дмитра вірити в карму Фото з Instagram

"Я тоді одразу сказав собі: мужик, це карма. Ти вчора подряпав чужий бампер, не залишив записку з номером телефону – і ось маєш. Я вірю у ці штуки. Якщо побачу, що хтось упустив гаманець, підніму, наздожену і обов’язково віддам", – ділився журналіст.

Напророкував собі брата і сестру

Коли Дмитро Комаров був малий, то мріяв мати братика і сестричку. І диво таки сталося – мама Дмитра завагітніла. На УЗД їй сказали, що буде одна дитини.

Родина Комарова "не з тих, хто бігає по ворожках", проте мали одну таку знайому-ясновидицю.

"Якось перетнулися із нею біля під’їзду: вагітна мама, я і ця жінка. Вона й питає: "Діма, то хто буде?" А я впевнено відповідаю: "Буде хлопчик та дівчинка!" Вона мамі: "У тебе будуть хлопчик та дівчинка, Ніно". І прийшов день, коли мені повідомили: у тебе народилися братик та сестричка. Для дорослих це був сюрприз, а для мене норма: я ж так і замовляв!" – розповідав телеведучий.

Продавав фото зірок

У свої 17 років Дмитро Комаров мріяв стати журналістом, тож він вигадав "хитрий план". Майбутній телеведучий вирішив скористатися тим, що в Україну навідувалося багато світових зірок, тож почав чатувати на них перед чорним ходом палацу "Україна". Потім Комаров телефонував у різні редакції і пропонував знімки гурту Duran Duran або Стінга. Юного папараці "відшивали", аж поки газета "Факти" не погодилася опублікувати фото його авторства.

"Я стрибав до стелі від щастя, дивлячись на підпис: "Фото Дмитра Комарова", – пригадував Дмитро.

Юний Комаров хитрощами потрапив у журналістику Фото з сайту Znaj

Працював у "Playboy"

Так, була і така цікава історія у житті журналіста. Проте не поспішайте робити висновки, "жодної голої дівчини він туди не розмістив". Дмитро Комаров продавав "Playboy" власні тревел-репортажі.

Ведучий подорожував країнами, робив фото і писав репортажі, а потім повертався в Україну і продавав це журналам "у яких нормальні бюджети".

А ви що подумали? Фото з Instagram

"В "Playboy" дуже сподобалося, вони купували у мене. У кожному номері виходив великий репортаж, на 8-10 шпальт із фотками. І також в інших чоловічих журналах. Це був, власне, мій тоді такий travel-проєкт. Так я існував. Тобто їхав, знімав, тоді приїжджав, писав, отримував гонорари. Не завжди "відбивав" це. Як правило, я в мінусі залишався", – пояснював мандрівник.

Перевозив до 10 кг сала контрабандою

Однією з фішок Дмитра Комарова є те, що він популяризує українську культуру іншим народам світу. Телеведучий неодноразова годував аборигенів та представників племен українськими традиційними стравами, як от борщ за рецептом своєї мами і салом з хріном. Тож недивно, що Комаров знає все про контрабанду, бо йому частенько доводиться возити з собою до 10 кг сала в інші країни.

Аборигени зацінили українські смаколики Фото 1+1

"П'ять [кілограм] собі, п'ять - оператору, розкидаємо по сумці так, щоб було не дуже помітно. Що потрібно зробити для того, щоб собаки не обнюхували? Ви завертаєте рюкзак в плівку, потім плівка бризкається, наприклад, якимись духами, потім ще раз зверху плівкою, щоб не було так явно", - розказував про свою "схему" в ефірі Радіо НВ Комаров.





Вкрав волосся снігової людини

В одному з випусків "Світ навиворіт" в Непалі Дмитро Комаров вирішив провести експеримент. Ведучий взяв зразок волосся, який, за словами ченців селища Кумджунг, належить єті. Ну як узяв - вкрав. Поки Дмитро відволікав настоятеля храму, оператор висмикнув з черепа волосину.

Комаров надіслав зразок на тест ДНК, щоб остаточно зрозуміти чи існувала "снігова людина" в принципі.

За результатами ізраїльської лабораторії, було встановлено, що волосся не належить живій істоті, а от українські фахівці виявили, що зразок має біологічне походження, проте не людини, а суматранського козерога.

"Підстрелили" в Бразилії

Якось Дмитро Комаров налякав фанів коротким відео, де він йде вулицею і раптово невідомі вистрілюють йому у вухо. Ведучий падає і починає стікати кровʼю.

Пізніше виявилося, що це був фрагмент навчання Дмитра на каскадера, а відео виклав у мережу бразилець Іван.

"По суті, виклав себе – на відео він біжить за мною з пістолетом в ролі бандита. Він же – каскадер і організатор знімань. Зателефонував Івану з запитанням, навіщо він це зробив, і він відповів: "Це просто жарт". В принципі, по каналу видно, що там відоси зі знімань фільмів", – пояснив Комаров.

Привіз "Рабиню Ізауру"

Під час мандрівки до Бразилії ведучий Комаров познайомився з актрисою Луцилією Сантус, котра зіграла у відомому серіалі "Рабиня Ізаура". Акторка відома в усій Східній Європі завдяки цьому телевізійному шоу.

У свій час по актрисі фанатіли українці Фото 1+1

Дмитро Комаров запросив Луселію в Україну в рамках творчого туру. Актриса з командою відвідали Київ, Харків, Дніпро, Ужгород, Одесу та Черніці, дали тисячі автографів і зробили фото з фанами.

Рішення з космосу і таємне весілля

Уже не перший місяць шириться новина, що Дмитро Комаров розлучається з молодшою на 15 років "Міс Україна"-2016 Олександрою Кучеренко. Причини наразі невідомі, проте це й не дивно - журналіст дуже береже особисте життя.

Цікаво, що пропозицію телеведучий зробив Олександрі завдяки рішенню, яке прийшло з космосу. Дмитро прокинувся і вирішив, що саме сьогодні освідчиться коханій в кабіні гелікоптеру.

Пара довго приховували свої стосунки від загалу Фото з Instagram

Подружжя зіграло весілля таємно. Ба більше, на церемонію Олександра і Дмитро летіли на різних місцях в літаку, щоб їх ніхто не побачив.

На святкуванні були присутні лише найбліжчі люди - всього 11 гостей.

"Міс" Кучеренко і телеведучий Комаров зазначали, що не уявляють родину без дітей і мріяли про мінімум трьох. Поки що жоден з подружжя не коментував своє рішення розійтися.

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