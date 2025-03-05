"Playboy", контрабанда сала і таємне весілля: цікаві факти про Дмитра Комарова

Нещодавно стало відомо, що 41-річний мандрівник Дмитро Комаров розлучається з "Міс Україна"-2016 Олександрою Кучеренко. Тож, вірогідно, український шоубіз незабаром поповниться новим холостяком.
Біографія Дмитра Комарова, журналіста і незмінного ведучого шоу "Світ навиворіт", сповнена пригод, небезпек і захопливих історій. А от про особисте життя телезірки, яке він ретельно приховує, відомого небагато.
Утім, ТаблоID(у) вдалося зібрати цікаві факти про Дмитра Комарова. Як він передрік народження брата і сестри, рятував японку від суїциду, працював у... "Playboy" - читайте далі.
Урятував дівчину від суїциду
В одному з випусків шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров врятував дівчину від суїциду.
Дмитро зустрів Яйо біля скелі, під час свого сходження до вершини вулкану "Фудзіяма". Вона повідомила телеведучому, що хоче вкоротити собі віку, бо не бачить сенсу жити далі. Комаров запросив її у похід до "Фудзіями", на що вона погодилися. Спілкування з мандрівником і краса "вершини богів" зробили свою справу – Яйо відмовилася від свого наміру.
"До нашої зустрічі вона вже намагалася покінчити життя самогубством. Людина, яка її тоді врятувала, – справжній герой. Це Шиге-сан, японець, який за власною ініціативою ходить уздовж скель і патрулює. Коли бачить людину, яка хоче стрибнути, рятує її", – згадував Дмитро.
Комаров розповідав, що зараз у дівчини все добре, у неї є чоловік і діти. Яйо відмовилася від думки накласти на себе руки. Іноді телеведучий і дівчина навіть переписувались через онлайн-перекладач.
Вчився пілотуванню і встановив рекорд
Дмитро Комаров розповідав, що не боїться літати на пасажирських літаках, проте це не стосується маленьких і приватних. Справа в тому, що саме такими повітряними суднами доводиться літати над джунглями та іншими непопулярними напрямками.
Тож Комаров вирішив навчитися пілотуванню і навіть зміг самостійно виконати на ЯК52 так звану "бочку" - коли літак провертається на 360 градусів навколо своєї осі.
Пізніше Дмитро встановив рекорд України відвідавши 33 аеродроми разом з командою досвідчених пілотів.
Вірить у карму
Телеведучий зізнавався, що вірить в закони карми, а все почалося з юності.
У 19-20 років Дмитро був водієм-новачком. Одного разу він виїжджав з парковки і зачепив авто поряд. Комаров озирнувся і зрозумів, що його ніхто не бачить, тож просто поїхав геть. Вже наступного ранку він роздер бік власної машини і "влетів" на ремонт.
"Я тоді одразу сказав собі: мужик, це карма. Ти вчора подряпав чужий бампер, не залишив записку з номером телефону – і ось маєш. Я вірю у ці штуки. Якщо побачу, що хтось упустив гаманець, підніму, наздожену і обов’язково віддам", – ділився журналіст.
Напророкував собі брата і сестру
Коли Дмитро Комаров був малий, то мріяв мати братика і сестричку. І диво таки сталося – мама Дмитра завагітніла. На УЗД їй сказали, що буде одна дитини.
Родина Комарова "не з тих, хто бігає по ворожках", проте мали одну таку знайому-ясновидицю.
"Якось перетнулися із нею біля під’їзду: вагітна мама, я і ця жінка. Вона й питає: "Діма, то хто буде?" А я впевнено відповідаю: "Буде хлопчик та дівчинка!" Вона мамі: "У тебе будуть хлопчик та дівчинка, Ніно". І прийшов день, коли мені повідомили: у тебе народилися братик та сестричка. Для дорослих це був сюрприз, а для мене норма: я ж так і замовляв!" – розповідав телеведучий.
Продавав фото зірок
У свої 17 років Дмитро Комаров мріяв стати журналістом, тож він вигадав "хитрий план". Майбутній телеведучий вирішив скористатися тим, що в Україну навідувалося багато світових зірок, тож почав чатувати на них перед чорним ходом палацу "Україна". Потім Комаров телефонував у різні редакції і пропонував знімки гурту Duran Duran або Стінга. Юного папараці "відшивали", аж поки газета "Факти" не погодилася опублікувати фото його авторства.
"Я стрибав до стелі від щастя, дивлячись на підпис: "Фото Дмитра Комарова", – пригадував Дмитро.
Працював у "Playboy"
Так, була і така цікава історія у житті журналіста. Проте не поспішайте робити висновки, "жодної голої дівчини він туди не розмістив". Дмитро Комаров продавав "Playboy" власні тревел-репортажі.
Ведучий подорожував країнами, робив фото і писав репортажі, а потім повертався в Україну і продавав це журналам "у яких нормальні бюджети".
"В "Playboy" дуже сподобалося, вони купували у мене. У кожному номері виходив великий репортаж, на 8-10 шпальт із фотками. І також в інших чоловічих журналах. Це був, власне, мій тоді такий travel-проєкт. Так я існував. Тобто їхав, знімав, тоді приїжджав, писав, отримував гонорари. Не завжди "відбивав" це. Як правило, я в мінусі залишався", – пояснював мандрівник.
Перевозив до 10 кг сала контрабандою
Однією з фішок Дмитра Комарова є те, що він популяризує українську культуру іншим народам світу. Телеведучий неодноразова годував аборигенів та представників племен українськими традиційними стравами, як от борщ за рецептом своєї мами і салом з хріном. Тож недивно, що Комаров знає все про контрабанду, бо йому частенько доводиться возити з собою до 10 кг сала в інші країни.
"П'ять [кілограм] собі, п'ять - оператору, розкидаємо по сумці так, щоб було не дуже помітно. Що потрібно зробити для того, щоб собаки не обнюхували? Ви завертаєте рюкзак в плівку, потім плівка бризкається, наприклад, якимись духами, потім ще раз зверху плівкою, щоб не було так явно", - розказував про свою "схему" в ефірі Радіо НВ Комаров.
Вкрав волосся снігової людини
В одному з випусків "Світ навиворіт" в Непалі Дмитро Комаров вирішив провести експеримент. Ведучий взяв зразок волосся, який, за словами ченців селища Кумджунг, належить єті. Ну як узяв - вкрав. Поки Дмитро відволікав настоятеля храму, оператор висмикнув з черепа волосину.
Комаров надіслав зразок на тест ДНК, щоб остаточно зрозуміти чи існувала "снігова людина" в принципі.
За результатами ізраїльської лабораторії, було встановлено, що волосся не належить живій істоті, а от українські фахівці виявили, що зразок має біологічне походження, проте не людини, а суматранського козерога.
"Підстрелили" в Бразилії
Якось Дмитро Комаров налякав фанів коротким відео, де він йде вулицею і раптово невідомі вистрілюють йому у вухо. Ведучий падає і починає стікати кровʼю.
Пізніше виявилося, що це був фрагмент навчання Дмитра на каскадера, а відео виклав у мережу бразилець Іван.
"По суті, виклав себе – на відео він біжить за мною з пістолетом в ролі бандита. Він же – каскадер і організатор знімань. Зателефонував Івану з запитанням, навіщо він це зробив, і він відповів: "Це просто жарт". В принципі, по каналу видно, що там відоси зі знімань фільмів", – пояснив Комаров.
Привіз "Рабиню Ізауру"
Під час мандрівки до Бразилії ведучий Комаров познайомився з актрисою Луцилією Сантус, котра зіграла у відомому серіалі "Рабиня Ізаура". Акторка відома в усій Східній Європі завдяки цьому телевізійному шоу.
Дмитро Комаров запросив Луселію в Україну в рамках творчого туру. Актриса з командою відвідали Київ, Харків, Дніпро, Ужгород, Одесу та Черніці, дали тисячі автографів і зробили фото з фанами.
Рішення з космосу і таємне весілля
Уже не перший місяць шириться новина, що Дмитро Комаров розлучається з молодшою на 15 років "Міс Україна"-2016 Олександрою Кучеренко. Причини наразі невідомі, проте це й не дивно - журналіст дуже береже особисте життя.
Цікаво, що пропозицію телеведучий зробив Олександрі завдяки рішенню, яке прийшло з космосу. Дмитро прокинувся і вирішив, що саме сьогодні освідчиться коханій в кабіні гелікоптеру.
Подружжя зіграло весілля таємно. Ба більше, на церемонію Олександра і Дмитро летіли на різних місцях в літаку, щоб їх ніхто не побачив.
На святкуванні були присутні лише найбліжчі люди - всього 11 гостей.
"Міс" Кучеренко і телеведучий Комаров зазначали, що не уявляють родину без дітей і мріяли про мінімум трьох. Поки що жоден з подружжя не коментував своє рішення розійтися.
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