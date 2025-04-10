Китайська нагорода, Stalker 2, шлюб і розлучення: цікаві факти про зірку "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова

Григорій Бакланов – зірка українського театру і кіно. 30-річний актор, більше відомий як Лаврін з телехіта "Спіймати Кайдаша", має за плечима чимало цікавих проєктів, як от озвучка гри Stalker 2. Проте душа Григорія найбільше тяжіє до театру, і саме там його можна побачити найчастіше.

ТаблоID вирішив зібрати цікаві моменти з біографії Григорія Бакланова. Дізнайтеся, як актор отримав нагороду на китайському фестивалі, чого навчився в театральній школі та інші подробиці його особистого життя.

Акторство з дитинства і гіркий досвід

Ще в дитинстві зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов зрозумів, що акторство – його покликання. Юний артист вступив до одеської театральної школи і у 15 років отримав свою першу роль Артура з п'єси "Танго" Славомира Мрожека". Актор розповідав, що це був непростий досвід для нього.

Реклама:

Вже у 15 актору дали складну роль Фото @trepikovaphoto

"Матеріал був дуже складним для 15-річного юнака, а я не дуже й намагався заглибитися в суть, допоки один із викладачів, завітавши на прогін, не запитав мене: "А ти взагалі розумієш, про що ти граєш? Що означає ось це слово і це…" – пригадував Григорій.

Бакланов зізнавався, що йому стало соромно і він усвідомив, що не можна зіграти те, що не розумієш.

Актор засвоїв урок Фото @asyalevko.portraits

Зірка серіалів вважає, що акторство – спосіб осягнути багато можливостей. Наприклад, навчитися їздити верхи, грати на трубі чи боксувати. Тож він з того юнацького досвіду використовує усі можливості своєї професії.

Участь у Революції Гідності

Навчання Григорія Бакланова в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого припало на початок Революції Гідності. Актор пригадував, коли йому розповіли, що на Майдані побили студентів – вирішив доєднатися до протестів. Він і його театральні друзі до того моменту не цікавилися політикою, проте тоді зрозуміли, що бажають бачити свою країну інакшою, кращою.

Тоді Григорій зрозумів, що не хоче залишатися осторонь Фото з Instagram

"До речі, страх був тільки в першу ніч, коли ще не було нічого, ні тисяч людей, ні наметів, ні барикад. Ми познаходили якісь палки і коряги та чекали тітушок, які час від часу робили набіги. Добре, що якісь люди принесли чай з судочками, бо казан гречки, який я наварив, був, мʼяко кажучи, не дуже апетитним.

А потім це стало цілим містом спротиву. І відчувалося фізично, що зараз наче пробивається Україна з-під землі, як би це пафосно не звучало", – розказував про ті події у своєму Instagram Григорій Бакланов.

Шлюб із Цимбалару

Зі своєю майбутньою дружиною Анастасією Цимбалару Григорій Бакланов познайомився ще в театральному університеті. Їхні стосунки важко назвати коханням з першого погляду.

"Для почуттів нам знадобилося чотири роки. Спочатку нас ставили в пару в університеті, щоб ми разом працювали, грали різні уривки. Були моменти, коли ми ненавиділи одне одного", – розповідав Григорій.

Настя і Григорій не одразу сподобалися одне одному Фото з Instagram

Бакланов навіть міг не приходити на репетиції з Настею, проте з часом вони знайшли спільну мову.

"Пригадую, на останніх курсах у нас вже була вистава, де ми грали в окремих діях, на сцені не перетиналися. У мене робота над роллю йшла туго, і Настя дуже допомагала. Вона тоді, як ніхто, вже знала, як я працюю. Відтоді ми почали допомагати одне одному, підтримувати. На цьому підґрунті й зав'язалися стосунки", – розказував Григорій.

Акторство зблизило Цимбалару і Бакланова Фото @lila.pro_photo

У 2018 році актор запропонував Анастасії свою "руку і серце" романтичним чином – в Парижі. Але саме весілля пара змогла зіграти лише у 2021 році, на заваді були щільні графіки, а потім пандемія коронавірусу.

Цікаво, що святкування було організовано спонтанно, за 2 дні. Перед весіллям у пари не було каблучок, костюмів та відеографа. Проте, за словами Насті, "Гришине "все буде" спрацювало".

Події в світі і насичене життя пари не давали змогу зіграти весілля раніше Фото @nastya_tsymbalaru

Акторське подружжя тішило фанів своїми стосунками до 2024 року – тоді пара оголосила, що розлучається. Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов наголосили, що рішення було спільним, і вони залишилися добрими друзями.

До речі, нещодавно екси виставляли спільне жартівливе відео в Instagram, чим підігріли надії підписників на те, що вони зійшлися. Але акторка Анастасія Цимбалару пояснила, що вони з колишнім чоловіком просто дружать та зберегли чудові стосунки.

Військова підготовка

Актор Григорій Бакланов минулоріч пройшов військову підготовку. На той момент, зірка казав, що не отримував повістку та добровільно не збирався йти воювати, проте вирішив бути готовим до будь-яких подій.

"Це умови, в яких ми живемо. Ми живемо у стані війни. Нам постійно треба бути готовими. І якщо це буде необхідно, то я розумію, що я не з голими руками, а щось можу робити", – пояснив Григорій.

Григорій вважає, що треба бути готовим до усього Фото з Instagram

Актор "Спіймати Кайдаша" зізнавався, що навчання було непростим для нього. Він мав кріпатуру через вагу зброї та бронежилет. Бакланов додав, що навчався штурмувати, і тоді усвідомив, що "мікродоля секунди може забрати твоє життя й не тільки твоє".

Григорій також поділився тим, що якщо його мобілізують, то він міг би служити у піхоті, проте хоче керувати дронами. Актор не вважає, що має технічне мислення, проте хотів би спробувати.

Озвучування 23 персонажів гри Stalker 2

Григорій Бакланов, як і більшість українських акторів, також працює в дубляжі. Торік він розповів, що брав участь в озвучці 23 персонажів відомої української гри Stalker 2. А проби на цей проєкт актор записував вдома, під час блекаутів, накрившись ковдрою.

Акторові довелося багато імпровізувати та змінювати голос для того, щоб передати характери героїв гри. Бакланов називав процес дубляжу захопливим і ходив на студію щасливий. Григорій озвучив як головних героїв, так і другорядних, а от найскладніше було озвучувати батальні сцени.

Бакланов вважає участь у проєкті цікавим досвідом Фото з Instagram

"Коли треба було просто таки гарчати. На якусь третю чи четверту годину такої роботи я відчував, що в мене вже починає сідати голос. Пив якісь чаї, бо ніяка водичка не допомагала. Постійно кричати: "Я тебе порву, с…ка!" трошки тиснуло на зв’язки", – пригадував актор.

Цікаво, що основною причиною нерозголошення того, що Бакланов бере участь у проєкті, була безпека. Причому не тільки самої гри.

"Дуже сильно підгорало у росіян через цю гру. Та ще й без російської озвучки. Будь-хто, хто був би помічений ними за роботою над розробкою гри, міг щонайменше стати жертвою російських викрадачів персональних даних", – пояснив Бакланов.

Нагорода в Китаї

Під час навчання актор був запрошений на фестиваль у Китай з пʼєсою Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". Актор зі сміхом пригадував те, як вони туди збиралися.

Колись Григорій їздив підкорювати Китай Фото @ph_by_ivanenko

"Нас запросили 8 людей, а акторів поїхало 4. Тому що поїхав наш худрук, ректор зі своєю дружиною, проректор. Тож ми грали на чотирьох "Ромео і Джульєтту". Я грав Тібальта і няньку", – розказував актор.

На китайському фестивалі були вражені акторським мистецтвом Григорія, бо не знали історію тих "зборів", тож вручили Григорію нагороду.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти про колишню дружину Бакланова Анастасію Цимбалару. Дізнайтеся, як акторка ледь не втратила слух і розпочала новий етап у житті.