Колишня дружина радниця Залужного, авантюра і сором за проєкти: цікаве з життя актора Дмитра Суржикова
45-річний Дмитро Суржиков – актор, режисер і заслужений артист України. У портфоліо Дмитра чимало проєктів, а телехіт "АТП Перевізники", у котрому він також брав участь, нещодавно бив усі рекорди переглядів.
Своє особисте життя актор береже, тож про нього відомо небагато. Проте ТаблоIDу вдалося зібрати цікаві факти з біографії Дмитра Суржикова. Читайте про те, як актор довго не сприймав себе на екрані, чому вступ в університет вважав авантюрою та з ким був одружений.
Подвійне свято
Дмитро Суржиков народився 31 грудня 1979 року. Актор зізнавався, що йому у дитинстві подобалося таке собі подвійне свято, проте у дорослому віці – навпаки.
"В дитинстві ти думаєш, що всі приходять до тебе на день народження, а насправді всі приходять до твоїх батьків святкувати Новий рік. А в дорослому житті ти вже сам – Санта-Клаус, маєш комусь готувати подарунки й думати про когось, а не про себе", – ділився Суржиков.
Надихнувся Стасом Бокланом
Дмитра Суржикова надихнув актор Стас Боклан на те, щоб піти акторською стежкою.
Коли Дмитро закінчував школу, то займався в театральному гуртку і ходив на вистави у Маріупольський театр, де і працював Боклан.
"Та все місто ходило дивитися на його гру! А я спостерігав за його роботою і думав: якщо оберу цю професію, хочу працювати так, як цей чолов'яга. А через 25 років ми зі Станіславом Володимировичем разом грали на сцені одного театру", – пригадував актор.
Цікаво, що напередодні великої війни Дмитро Суржиков і Стас Боклан поїхали до Маріуполя, аби зіграти разом у виставі. Дмитро зізнавався, що для нього це було "важливо і дуже приємно".
Авантюра
Актор Дмитро Суржиков вступив в театральний університет наперекір подіям, котрі спіткали його родину у той час. Річ у тім, що Дмитро у юні роки втратив батька, тож фінансова ситуація була дуже складною.
"Тоді думав, навіть якщо вступлю, то не зможу вчитися, бо не буде за що. Тому свій вступ я вважав авантюрою, пригодою для 19-річного хлопця", – пригадував Суржиков.
Авантюра вдалася, і Дмитро потрапив у середовище таких самих бідних студентів, котрі теж "харчувалися мівіною і шукали халтури".
"На першому курсі знімався в рекламному ролику відомої мінеральної води, за що отримав свій перший нормальний гонорар – мені заплатили 100 доларів. У мене був від щастя шок, бо це були дуже великі гроші! Я роздав борги, придбав собі пристойне взуття", – розповідав Дмитро.
Не сприймав себе на екрані
Мабуть, багато акторів не дуже сприймають себе на екрані, тож і Дмитро Суржиков – не виняток. Вперше він побачив себе на екрані в альманаху "Любов – це...", котрий складався з кількох короткометражних новел.
"Я брав участь у двох новелах, і альманах демонстрували в Будинку кіно. Коли я себе побачив… Я просто вийшов із зали – не зміг на себе дивитися. Виявилося, що в мене була прірва між самосприйняттям і реальністю", – зізнавався актор.
Проте з роками та досвідом у Суржикова змінилося самосприйняття, і зараз він "дивиться на себе дуже спокійно".
"Просто зауважую робочі моменти: "Там неправильно, там помилка, там затягнув, тут, тут і тут — непогано, отут треба було подумати раніше…" Але як ти подумаєш? Якщо працюєш в такому ритмі, то неможливо все продумати, якась похибка все одно існує", – розказував Дмитро.
Актор додав, що насправді дуже критично до себе ставиться, тож "відсоток браку помітен лише йому".
Соромиться 90% проєктів
До теми сприйняття себе – Дмитро Суржиков соромиться 90% своїх робіт і з легкістю виокремлює ті, які йому подобаються.
"А так здебільшого це як в тій історії, коли у відомого актора спитали: "Скільки ролей ви зіграли за життя?" – "Ну, штук 800". – "А скільки з них гарні?" – "Ну, десь три". Це нормально для акторської професії: ти маєш бути постійно собою незадоволений", – ділився актор.
На думку Суржикова, якщо актор надто кайфує від себе і того, який він "серйозний і класний", то треба завершувати кар'єру.
До речі, Дмитро не передивлявся усі роботи зі своєю участю.
Три шлюби
Особисте життя Дмитра Суржикова – таємниця, проте відомо, що актор був двічі у шлюбі і у 2020 році ділився, що одружений з дівчиною, на ім'я Олександра, котра не "зі світу кіно і театру".
Другою дружиною актора була актриса та ексучасниця російського попгурту "Сливки" Алла Мартинюк, котра нині волонтерка і колишня позаштатна радниця Валерія Залужного.
Пара познайомилася у театральному університеті, проте спілкування і стосунки склалися набагато пізніше. Алла не закінчила виш і поїхала будувати кар'єру у Москві, у той час як Дмитро залишився закінчувати університет і розпочинав акторський шлях.
Після невдалого шлюбу, кар'єри у гурті "Сливки", з дочкою Поліною на руках Алла повернулася додому в Київ. На Батьківщині Мартинюк вирішила довчитися в тому ж університеті. Під час написання наукової роботи Алла прийшла в театр на виставу, де зустріла Дмитра Суржикова. Відтоді пара довго не розлучалася. У шлюбі у них народилася дочка Емілія, а дитину Алли Поліну актор виховував як рідну.
Відомо, що Алла Мартинюк і Дмитро Суржиков розлучилися у 2015 році. Експара перебуває у гарних стосунках.
Дочки-акторки
18-річна Поліна вирішила піти стежкою своїх батьків і наразі вчиться акторської майстерності у виші. Сам Дмитро Суржиков не проти вибору дочки, проте вважає, що популярність її батьків дівчинці лише заважає.
"Від дітей відомих батьків більше очікувань, їм увесь час потрібно щось доводити. І цей шлях дуже складний", – ділився актор.
До речі, актор має ще одну дочку – Олександру, проте невідомо від котрого шлюбу. Дівчина теж навчається акторству, в Празі.
Суржиков знає, що акторство – це важко, проте не хоче забирати у дівчат право на власну помилку.
"Це їхні життя, вони обирають так само як свого часу обирав я. І я дуже радий, що мене колись підтримали: тут головне – підтримка. Якщо доньки хочуть цим займатися – хай займаються. Я можу тільки їх підтримати як батько", – підсумував Дмитро.
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