"Прекрасний розчесаний грудак": Бакланов із лискучим голим торсом вразив підписників, колег та ексдружину. Фото
Актор Григорій Бакланов порадував свою Insta-аудиторію незвичним контентом: фотосетом топлес.
На чорно-білих світлинах, на більшості з яких 30-річна зірка "Спіймати Кайдаша" не дивиться у камеру, його обличчя та тіло блищить від вологи.
"Бувають фотосесії, які відчуваються як творчий акт. Наче побував у майстерні художника, а потім дивишся на результат і не віриш, що в кадрі - це ти", - зізнався Григорій, тегнувши фотографку та зазначивши, що пишається роботою з нею.
Підписники не жаліють для Бакланова вподобайок. Дехто навіть поцікавився, чи, бува, не пізно замінити головного героя шоу "Холостяк 14", яким, як стало відомо нещодавно, буде колега Григорія за вищезгаданим серіалом, Тарас Цимбалюк.
"Я люблю, коли волохаті мужики обмазуються маслом, тепер я знаю, що від мене хочуть…", - загадково відзначив актор Арам Арзуманян.
"От не міг раніше здогадатися? Я, Арам, до речі, в шоці, який Гріша волохатий... Ніколи до кінця не знаєш, чого чекати від людини... Пресвятіугодніки…", - відповіла на коментар останнього Леся Самаєва.
Цікаво, що відреагувала на фотографії й колишня дружина Бакланова, акторка Анастасія Цимбалару.
"Прекрасний розчісаний грудак, зайди, блін, в телегу!", - написала вона в коментарях.
Нагадаємо, Бакланов та Цимбалару оголосили про своє розлучення навесні 2014-го року, але залишилися в добрих стосунках. ТаблоID писав і про інші зіркові пари, кому вдалося не побити горщики при розставанні.