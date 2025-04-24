Цимбалюк уперше відреагував на чутки, що відома співачка вагітна від нього. Відео

Карина Тімкова - 24 квітня, 11:30
Цимбалюк відповів, чи дійсно СолоХа вагітна від нього

Артисти познайомилися на спільній театральній виставі

Фото Instagram

Актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив про свою участь у романтичному шоу "Холостяк", вперше відреагував на чутки про те, що співачка СолоХа начебто чекає від нього дитину.

Причиною резонансу стала публікація в ЗМІ, зокрема у виданні УНІАН, де з посиланням на інсайдерів з театрального кола повідомили про можливу вагітність СолоХи від Цимбалюка.

У своєму TikTok 35-річний артист емоційно прокоментував ці плітки, наголосивши, що він майже не знайомий з виконавицею.

Тарас Цимбалюк відреагував на чутки, що від нього вагітна співачка

Цимбалюк спростував розмови про те, що СолоХа вагітна від нього

Фото tiktok

"Топ моментів, щоб усвідомити, що ти став "Холостяком"… Просто якісь довб**оби розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я, власне, і познайомився з нею, від тебе вагітна. Ну, все. Вірю! Напевно, я все-таки "Холостяк"", — сказав Тарас.

Таким чином він дав зрозуміти, що між ним і СолоХою ніколи не було жодних стосунків, окрім короткої зустрічі під час підготовки до вистави "Наші Кайдаші". 

@taras.tsymbaliuk

поняв. Мене оголосили «Холостяком»

♬ оригінальний звук - ТАРАС ЦИМБАЛЮК

Днями команда співачки теж опосередковано спростувала ці чутки. Журналісти ТСН звернулися до директора виконавиці з проханням прокоментувати інформацію, однак той від прямої відповіді ухилився. Проте, коли йому запропонували участь СолоХи в програмі "Наодинці", лише за умови, що чутки про вагітність правдиві, він зазначив, що проєкт їм не підходить.

"Яка б не була відповідь — це змусить всіх передивитися інтерв'ю. Якщо СолоХа не в форматі саме цього "YouTube-шоу", то зберігайте формат. Можливо, Ви б могли запросити СолоХу в студію до програми ЖВЛ?... СолоХа б розповіла про прем'єру в театрі (зараз вона якраз на гастролях з виставою "Наші Кайдаші"), як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою", — заявив директор співачки.

Команда СолоХи відповіла, чи вагітна вона від Цимбалюка

Директор СолоХи натякнув, що вона не чекає дитини від Тараса

Фото Instagram

Такі відповіді артистів запевнили фанатів, що між ними немає романтичних стосунків, а інформація про вагітність — це чутки.

Не так давно Тарас влаштовував пікантну зйомку в спідньому та хизувався своїм схудненням. До речі, з 2022-го актор зустрічався із блогеркою Світланою Готочкіною, але наприкінці минулого року з'явилася інформація про розрив пари. До цього він був у шлюбі з візажисткою Тіною Антоненко.

А якось ТаблоID оповідав цікаві факти з життя Цимбалюка.

Щодо СолоХи, то нещодавно вона розкритикувала бодипозитив Заріцької і alyona alyona. Як відомо, у співачки є дві донечки — Аріана та Євлалія-Єва.

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