Цимбалюк уперше відреагував на чутки, що відома співачка вагітна від нього. Відео

Артисти познайомилися на спільній театральній виставі Фото Instagram

Актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив про свою участь у романтичному шоу "Холостяк", вперше відреагував на чутки про те, що співачка СолоХа начебто чекає від нього дитину.

Причиною резонансу стала публікація в ЗМІ, зокрема у виданні УНІАН, де з посиланням на інсайдерів з театрального кола повідомили про можливу вагітність СолоХи від Цимбалюка.

У своєму TikTok 35-річний артист емоційно прокоментував ці плітки, наголосивши, що він майже не знайомий з виконавицею.

Цимбалюк спростував розмови про те, що СолоХа вагітна від нього Фото tiktok

"Топ моментів, щоб усвідомити, що ти став "Холостяком"… Просто якісь довб**оби розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я, власне, і познайомився з нею, від тебе вагітна. Ну, все. Вірю! Напевно, я все-таки "Холостяк"", — сказав Тарас.

Таким чином він дав зрозуміти, що між ним і СолоХою ніколи не було жодних стосунків, окрім короткої зустрічі під час підготовки до вистави "Наші Кайдаші".

Днями команда співачки теж опосередковано спростувала ці чутки. Журналісти ТСН звернулися до директора виконавиці з проханням прокоментувати інформацію, однак той від прямої відповіді ухилився. Проте, коли йому запропонували участь СолоХи в програмі "Наодинці", лише за умови, що чутки про вагітність правдиві, він зазначив, що проєкт їм не підходить.

"Яка б не була відповідь — це змусить всіх передивитися інтерв'ю. Якщо СолоХа не в форматі саме цього "YouTube-шоу", то зберігайте формат. Можливо, Ви б могли запросити СолоХу в студію до програми ЖВЛ?... СолоХа б розповіла про прем'єру в театрі (зараз вона якраз на гастролях з виставою "Наші Кайдаші"), як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою", — заявив директор співачки.

Директор СолоХи натякнув, що вона не чекає дитини від Тараса Фото Instagram

Такі відповіді артистів запевнили фанатів, що між ними немає романтичних стосунків, а інформація про вагітність — це чутки.

Не так давно Тарас влаштовував пікантну зйомку в спідньому та хизувався своїм схудненням. До речі, з 2022-го актор зустрічався із блогеркою Світланою Готочкіною, але наприкінці минулого року з'явилася інформація про розрив пари. До цього він був у шлюбі з візажисткою Тіною Антоненко.

А якось ТаблоID оповідав цікаві факти з життя Цимбалюка.

Щодо СолоХи, то нещодавно вона розкритикувала бодипозитив Заріцької і alyona alyona. Як відомо, у співачки є дві донечки — Аріана та Євлалія-Єва.