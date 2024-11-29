Пристрасть, ревнощі та кілька весіль: історія кохання акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко - одна з найвідоміших кінопар. Вони в офіційному шлюбі уже восьмий рік Фото: Instagram

Історія кохання акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика гідна окремого фільму. Однак поки такий не зняли, тому ТаблоID зібрав усю хронологію стосунків зіркового подружжя та готовий нею поділитися.

Де уперше зустрілися Наталка та Андрій? Скільки весіль відзначила пара? Та чи справді акторка назвала сина на честь чоловіка? Усі гарячі подробиці – далі.

Федінчик пішов від дружини до Денисенко

Уперше Наталка Денисенко та Андрій Федінчик зустрілися на студії звукозапису, де працювали над озвученням одного фільму. Тоді жінка як раз виходила із важких стосунків та намагалася розібратися, якого б чоловіка насправді хотіла бачити разом із собою. І тут у поле зору потрапив Федінчик.

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Бо цей красунчик не може бути непоміченим Фото: Instagram

Наталка про себе подумала, що саме такого чоловіка вона б хотіла. Андрій чимось нагадував їй батька – з таким же почуттям гумору та красою, зізнавалася Денисенко у розмові з Машею Єфросиніною. Акторка вирішила додати колегу до друзів у соцмережі, але з’ясувала, що Федінчик був одружений. Тому в плані "випити кави" була поставлена крапка.

Наталка не збиралася крутити роман із одруженим чоловіком, та згодом доля все розставила на свої місця Фото: Instagram

Та згодом доля знову звела Денисенко та Федінчика на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де акторам довелося зіграти закохану пару. От саме тут і зародилося їхнє кохання. Однак Наталка не хотіла руйнувати молоду родину Федінчика – на той час він був усього пів року у шлюбі. Вона тамувала свої почуття, допоки її теперішній чоловік не прийшов і не сказав, що чесно розповів дружині про свої почуття до колеги.

Ревнощі та істерики

Перші роки спільного життя для новоспеченої пари були справжніми емоційними гойдалками. Наталка шалено ревнувала Андрія. Ба більше – навіть могла перевіряти його телефон та влаштовувати скандал через повідомлення від дівчат-колег. Такий тиск Федінчик не витримував і на певний час йшов жити до друга. Та повертався знову, бо кохав Денисенко.

Наталка досить темпераментна жінка Фото: Instagram

Вже зараз акторка розуміє причину такої поведінки – банальна невпевненість у собі. Хоча, за її словами, Андрій жодного разу не натякнув її, що в ній щось не так. Денисенко в очах Федінчика була ідеалом серед жінок.

Ще одна причина - Наталка панічно боялася повторити долю ексдружини коханого та повсякчас ловила себе на думці, що він може піти до іншої.

Та в Андрія був свій план Фото: Instagram

Утім, такого не сталося і за декілька років пара зіграла аж 4 весілля.

4 весілля та одне несправжнє

Наталка Денисенко зізнається, що не проти ще раз одружитися. Звісно, що зі своїм чоловіком. Це така традиція в родині акторського подружжя, адже Наталка та Андрій мали аж 4 весілля та одне кіношне.

Ще до початку стосунків їх одружили у фільмі – це кіновесілля. Справжню церемонію вперше пара провела на Мальдівах у 2017 році, тікаючи від усіх довкола. Друге весілля було вже в Києві для батьків, третє – для друзів, а четверте знову за кордоном в Єгипті. Денисенко любила знову і знову одягати білу сукню.

Для першого весілля Наталка обрала цікаву сукню. Загалом образи молодят доповнювала традиційна для місцевості атрибутика Фото: Instagram

Незадовго після одруження у новоспеченої родини відбулося поповнення – Наталка народила сина-первістка. Батьки не надто креативили над ім’ям нащадка і назвали його Андрієм. Денисенко пояснювала, що це ім’я для неї найкраще у світі.

Андрій та Андрюша - щоб не переплутати Фото: Instagram

Війна та стосунки на відстані

2022-й – рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, який перевернув з ніг на голову життя кожного українця. Не винятком стала родина Денисенко та Федінчика. Від самого початку Андрій прийняв мужнє рішення стати на захист своєї країни та долучився до ТрО.

Наталка, як будь-яка любляча жінка, дуже хвилювалася за коханого та намагался відмовити його від служби – на що отримала дуже категоричну відповідь Андрія. Відтоді пара перейшла у режим стосунків на відстані.

Щоб підтримувати притаманну романтику, Денисенко знайшла свій спосіб – робить еротичні фото для Федінчика і зізнається, що коханий дуже цього потребує та навіть сам просить.

Тож, секретом стосунків Наталки Денисенко та Андрія Федінчика безумовно є любов, яка живе в середині кожного з них. Як писав раніше ТаблоID, акторці вдалося віднайти гармонію всередині себе і відчути кохання. А також показував гарячу оголену фотосесію Наталки та Андрія, яку вони нещодавно реалізували.