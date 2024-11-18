"В мене немає часу": Денисенко розказала, за яку послугу заплатила 35 тисяч та на що ще не шкодує грошей
Акторка Наталка Денисенко не приховує, на що не шкодує зароблених грошей.
За лаштунками шоу "єПитання" 34-річна зірка поділилася, як інвестує у зовнішність, здоров'я і комфорт.
"На все, що стосується інвестицій у себе, взагалі не шкода грошей. Оскільки мої тіло й обличчя – це моя професія, то не шкодую на доглядові процедури. Я багато вкладаю в себе щомісяця. Манікюр, педикюр, лазерна епіляція, усілякі масажі – на це та багато іншого я витрачаю стабільно", - пояснила вона.
"Приміром, не можу пофарбувати волосся звичайною фарбою, бо мені потрібен саме той відтінок, який буде мати найбільш виграшний вигляд на мені. Ще для здорового і довгого волосся треба вітаміни. Тому обираю найкращі, але недостатньо просто пити їх, щоб бути здоровою. Завжди і з радістю готова платити класним фахівцям, серед яких остеопат, масажист, психолог, тренер. Бо розумію, що ментальний, психологічний та фізичний стани – взаємоповʼязані", - пояснила вона.
Наталка також не шкодує грошей на клінінг та організацію простору.
"Мама не розуміє, як я можу витрачати кошти на це. Вона не приймає, що до мене приходять фахівці й прибирають. І постійно повторює: "Наталко, ти ж можеш сама підтримувати красу вдома". Я розумію, що вмію класно прибирати, але в мене немає на це часу. Ба більше, можу витратити вільні години на сімʼю, щоб погуляти з сином, поспілкуватися з близькими чи зайнятися творчістю" – пояснила зірка.
"Чистота для мене важлива, тому я дуже багато коштів витратила ще й на організацію простору. Спеціалісти розклали речі так, щоб завжди був порядок, і купили всілякі органайзери. Коли востаннє організовували, день їхньої роботи обійшовся мені у близько 35 тисяч гривень. Але я дуже задоволена! Вважаю, що це класне вкладення в побут, адже тепер речі завжди на своїх місцях, а в квартирі зручно жити", - зазначила Наталка.
Нагадаємо, раніше зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко розказував, скільки становить його річний заробіток. Він також розповідав, скільки витрачає на місяць та за яку суму готовий приготувати вечерю.
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