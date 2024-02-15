Чоловік-француз Світоліної: Моя донька говоритиме ідеальною українською
Французький тенісист Гаель Монфіс, одружений із тенісисткою Еліною Світоліною, зізнався, що поки не опанував українську. А от щодо їхньої дочки Скаї він переконаний: мала розмовлятиме солов'їною ідеально.
Своє захоплення українцями та гордість за Еліну Гаель висловив у розмові з Tribuna.com.
Тенісист не приховує, що небагато знав про Україну, доки не зустрів свою майбутню дружину. Завдяки їй він, за кілька років до повномасштабної війни, побував у Києві та Одесі, скуштував борщ, вивчив декілька слів та познайомився з місцевими традиціями.
"Зараз ми родина, у нас є донька, тому вдома ми поєднуємо культури. Ми обидва вчимося поєднувати наші культури", - поділився Монфіс.
"Зараз усе інакше звичайно. Ми не можемо більше поїхати в Україну разом. Так, Еліна іноді їздить туди без мене. Для мене вона – герой. Я завжди їй кажу, що мені важко бачити свою дружину в країні, де триває війна. Це ж ризиковано, до того ж у нас дитина. Авжеж це все – непросто. Вона дуже хоробра і дуже любить свою країну, а я маю її підтримувати. Я не розумію всього, що відбувається в Україні, але моя робота – підтримувати свою дружину і допомагати їй досягати того, чого вона хоче", - зазначив він.
Під керівництвом дружини 37-річний Гаель працює над вивченням української.
"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється). Доводиться прилаштовуватися", - розказав тенісист.
"Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - запевнив він.
"Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами. Українці борються і намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина в цю боротьбу, також трошки їй допомагаю", - сказав Монфіс.
"Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс (подачу навиліт - ред.). В кінці минулого року ми зібрали гроші для фонду Еліни й України перед US Open у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тому я завжди готовий їй допомогти", - додав спортсмен.
Нагадаємо, Монфіс та Світоліна одружилися влітку 2020-го року. У жовтні 2022-го пара вперше стала батьками.
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