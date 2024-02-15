Чоловік-француз Світоліної: Моя донька говоритиме ідеальною українською

Марія Ткаченко 15 лютого, 17:15

Французький тенісист Гаель Монфіс, одружений із тенісисткою Еліною Світоліною, зізнався, що поки не опанував українську. А от щодо їхньої дочки Скаї він переконаний: мала розмовлятиме солов'їною ідеально.

Своє захоплення українцями та гордість за Еліну Гаель висловив у розмові з Tribuna.com.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна виховують спільну донечку Скаї, якій зараз рік і чотири місяці

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна виховують спільну донечку Скаї, якій зараз рік і чотири місяці

Фото з Instagram Світоліної

Тенісист не приховує, що небагато знав про Україну, доки не зустрів свою майбутню дружину. Завдяки їй він, за кілька років до повномасштабної війни, побував у Києві та Одесі, скуштував борщ, вивчив декілька слів та познайомився з місцевими традиціями.


"Зараз ми родина, у нас є донька, тому вдома ми поєднуємо культури. Ми обидва вчимося поєднувати наші культури", - поділився Монфіс.

Закдяки коханій спортсмен відкрив для себе Україну (і борщ)

Закдяки коханій спортсмен відкрив для себе Україну (і борщ)

Фото з Instagram Монфіса

"Зараз усе інакше звичайно. Ми не можемо більше поїхати в Україну разом. Так, Еліна іноді їздить туди без мене. Для мене вона – герой. Я завжди їй кажу, що мені важко бачити свою дружину в країні, де триває війна. Це ж ризиковано, до того ж у нас дитина. Авжеж це все – непросто. Вона дуже хоробра і дуже любить свою країну, а я маю її підтримувати. Я не розумію всього, що відбувається в Україні, але моя робота – підтримувати свою дружину і допомагати їй досягати того, чого вона хоче", - зазначив він.

Під керівництвом дружини 37-річний Гаель працює над вивченням української.

Під час повномасштабної війни Еліна вже декілька разів приїздила на Батьківщину, але без дитини та чоловіка

Під час повномасштабної війни Еліна вже декілька разів приїздила на Батьківщину, але без дитини та чоловіка

"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється). Доводиться прилаштовуватися", - розказав тенісист.

"Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - запевнив він.

Коли Скаї трохи підросте, то говоритиме українською

Коли Скаї трохи підросте, то говоритиме українською

"Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами. Українці борються і намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина в цю боротьбу, також трошки їй допомагаю", - сказав Монфіс.

"Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс (подачу навиліт - ред.). В кінці минулого року ми зібрали гроші для фонду Еліни й України перед US Open у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тому я завжди готовий їй допомогти", - додав спортсмен.

Нагадаємо, Монфіс та Світоліна одружилися влітку 2020-го року. У жовтні 2022-го пара вперше стала батьками.

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