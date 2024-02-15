Чоловік-француз Світоліної: Моя донька говоритиме ідеальною українською

Французький тенісист Гаель Монфіс, одружений із тенісисткою Еліною Світоліною, зізнався, що поки не опанував українську. А от щодо їхньої дочки Скаї він переконаний: мала розмовлятиме солов'їною ідеально.

Своє захоплення українцями та гордість за Еліну Гаель висловив у розмові з Tribuna.com.

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна виховують спільну донечку Скаї, якій зараз рік і чотири місяці Фото з Instagram Світоліної

Тенісист не приховує, що небагато знав про Україну, доки не зустрів свою майбутню дружину. Завдяки їй він, за кілька років до повномасштабної війни, побував у Києві та Одесі, скуштував борщ, вивчив декілька слів та познайомився з місцевими традиціями.

Реклама:

"Зараз ми родина, у нас є донька, тому вдома ми поєднуємо культури. Ми обидва вчимося поєднувати наші культури", - поділився Монфіс.

Закдяки коханій спортсмен відкрив для себе Україну (і борщ) Фото з Instagram Монфіса

"Зараз усе інакше звичайно. Ми не можемо більше поїхати в Україну разом. Так, Еліна іноді їздить туди без мене. Для мене вона – герой. Я завжди їй кажу, що мені важко бачити свою дружину в країні, де триває війна. Це ж ризиковано, до того ж у нас дитина. Авжеж це все – непросто. Вона дуже хоробра і дуже любить свою країну, а я маю її підтримувати. Я не розумію всього, що відбувається в Україні, але моя робота – підтримувати свою дружину і допомагати їй досягати того, чого вона хоче", - зазначив він.

Під керівництвом дружини 37-річний Гаель працює над вивченням української.

Під час повномасштабної війни Еліна вже декілька разів приїздила на Батьківщину, але без дитини та чоловіка

"Спочатку Еліна вчила мене російської мови, а потім вона перейшла на українську, тому роботи в мене побільшало! Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – "Добрий день!" (сміється). Доводиться прилаштовуватися", - розказав тенісист.



"Навіть якщо я не зможу вивчити, знаю напевно, що моя донька говоритиме ідеальною українською, а це – найголовніше", - запевнив він.

Коли Скаї трохи підросте, то говоритиме українською

"Я хочу сказати українцям, що я дуже захоплююся вами. Українці борються і намагаються вижити. Я бачу, скільки сил вкладає моя дружина в цю боротьбу, також трошки їй допомагаю", - сказав Монфіс.

"Ще до війни я надсилав кошти в Україну за кожен зроблений ейс (подачу навиліт - ред.). В кінці минулого року ми зібрали гроші для фонду Еліни й України перед US Open у Штатах. Я дуже підтримую свою дружину, а моя дружина – українка, тому я завжди готовий їй допомогти", - додав спортсмен.

Нагадаємо, Монфіс та Світоліна одружилися влітку 2020-го року. У жовтні 2022-го пара вперше стала батьками.