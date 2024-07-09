Зухвала, кумедна та з ідеальним волоссям: цікаві факти про дружину нового прем'єра Британії Вікторію Стармер. Фото

61-річний політик Кір Стармер і його дружина Вікторія Фото: AFP Getty Images

У Великій Британії відбулися парламентські вибори, де перемогла Лейбористська партія. Її очолює Кір Стармер, який і керуватиме урядом.

ТаблоID розкаже найцікавіші факти про дружину нового прем’єр-міністра і першу леді Великої Британії Вікторію Стармер. Як після одного телефонного дзвінка Кір почав залицятися до неї? Та чому подружжя ретельно охороняє своїх дітей від уваги ЗМІ?

Нова перша леді Великої Британії

5 липня Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах і пішов у відставку. Натомість перемогу отримала Лівоцентристська лейбористська партія. Її очолює 61-річний Кір Стармер, який після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, став наступним прем’єр-міністром Великої Британії. Цікаво, що Стармер – сьомий прем’єр-лейборист в історії країни.

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Але не лише до політика тепер прикута увага. ЗМІ почали обговорювати і нову першу леді Великої Британії Вікторію Стармер. На відміну від дружини експрем’єра Сунака Акшати Мурті, вона віддає перевагу непублічному життю.

Вибори змусили Вікторію "вийти з тіні". Вона почала часто з'являтися на публіці у стильних образах Фото: Getty Images

Александер – дівоче прізвище Вікторії. Вона виросла в лондонському районі Госпел-Оук у єврейській родині викладача економіки та лікарки. Навчалася у незалежній школі Ченнінга, потім вивчала право і соціологію у Кардіффському університеті.

У 1994 році Вікторія вирішила зануритися у політичне життя та балотуватися на посаду президента студентської спілки. Вона отримала впевнену перемогу із відривом від свого найближчого опонента майже в половину голосів. Головним її пріоритетом у роботі стала кампанія проти скорочення стипендій.

Оточуючі, які навчалися тоді з майбутньою першою леді Великої Британії, називають її дотепною, професійною та відданою своїй роботі.

Інші інсайдери характеризують жінку, як чудову юристку "із жахливо ідеальним волоссям та трішки гугнявим голосом". Вона завжди тримається стримано. Справжня її природа та дух залишаються прихованими.

Телефонна сварка, яка переросла у стосунки

Вікторія Александер була волонтеркою на виборчій кампанії Тоні Блера. Отримала кваліфікацію соліситора. Це спеціальна категорія адвокатів у Великій Британії, які готують судові матеріали для ведення адвокатами вищого рангу (баристерами). Згодом працювала у компанії, що спеціалізується на вуличній злочинності.

Робота соліситора познайомила Вікторію з її майбутнім чоловіком. У 2000-х Кір Стармер ще не був політиком, а теж адвокатом. Вони спільно працювали над однією справою і, щоб уточнити певні документи, чоловік зателефонував Вікторії.

Та розмова перевернула життя цих двох. І вони й досі не соромляться публічно обмінюватися цілуночками Фото: AFP Getty Images

Обговоривши усі питання, і перед тим, як покласти слухавку, Стармер почув коментар від своєї співрозмовниці. "Ким він себе вважає?", - обурливо запитала вона. Незважаючи на складний початок, їхні стосунки більше закрутилися після першого побачення.

Кір бачив у Вікторії приземлену, зухвалу, кумедну, вуличну і надзвичайно чудову дівчину. За декілька місяців, під час відпочинку у Греції, чоловік зробив пропозицію. У 2007 році пара офіційно побралася. Молодята крокували до вівтаря під улюблену композицію Стармера – "Концерт для фортепіано з оркестром Бетховена № 5, 2 частина".

Нова перша леді Великої Британії тоді ще не підозрювала, яка роль їй дістанеться Фото: AFP Getty Images

Непублічне виховання дітей

У подружжя Стармерів народилося двоє дітей: син та донька, які виховуються згідно єврейських правил матері. Вони доклали максимум зусиль, аби ті не потрапили в об’єктиви ЗМІ та навіть намагаються не називати їхні імена на публіці. Утім, політичне життя Кіра внесло свої корективи.

У квітні пропалестинські мітингувальники принесли до їхнього будинку пару дитячого взуття. Вікторія побачила його, повертаючись додому із сином, і відверто зніяковіла.

Фото: PA Getty Images

Стармер є пескетаріанцем, а його дружина — вегетаріанкою. До 10 років вони виховували своїх дітей за принципом вегетаріанства, але потім дали можливість обирати їсти м’ясо чи ні.

Політик хвилюється, як його посада вплине на дітей, зважаючи на їхній складний вік. І обіцяє дотримуватися робочого графіку, зокрема, у п’ятницю, аби бути на традиційній сімейній вечері.

Сама ж Вікторія теж планує продовжувати свою роботу. Вона працює в Національній службі охорони здоров’я (NHS). Ця робота дозволяє бачити проблеми цієї галузі зсередини.

Час від часу подружжя ділиться світлинами свого особистого життя. Так, у відповідь на непублічність Вікторії під час виборчої кампанії, Кір опублікував у своєму Instagram спільне фото з концерту співачки Тейлор Свіфт.

Тепер Вікторії частіше доведеться виходити на люди, бо увага папараці ще більше буде до неї прикута Фото: Instgaram

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