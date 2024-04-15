Елегантність Зеленської, барвистість Байден та брендовість Макрон: особливості стилю найвідоміших перших леді. Фото

Перша леді України Олена Зеленська любить костюми і сміливо може вигулювати один і той самий образ двічі. Дружина американського президента Джилл Байден не женеться за модою. А дружина прем'єр-міністра Британії Акшата Мурті колись сама задавала тренди.

ТаблоID вирішив проаналізувати, як одягаються перші леді різних країн. Ці образи надихають елегантністю, вишуканістю та символізмом.

Олена Зеленська

Вишуканість та елегантність демонструє у своїх образах 46-річна перша леді України Олена Зеленська. Здебільшого вона обирає штанні костюми, які доповнює приталеними блейзерами. Серед кольорів переважають чорні, глибокі коричневі та сині. Але поруч з ними є і світлі відтінки, наприклад, м’ятні, сірі чи кремові.

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Перша леді Зеленська також полюбляє і спідниці. Вона обирає їх винятково довжини міді, тобто за коліно і прямого крою.

Фото: Getty Images

Як раніше розповідала стилістка Наталія Каменська, дружина українського президента є прихильницею смартгардеробу. Вона не цурається двічі з’явитися в однаковому одязі на різних заходах, що загалом і демонструє.



Олена Зеленська любить вишиванки і часто одягає їх на важливі міжнародні зустрічі. Натомість Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення перейшов на мілітарі стиль: він віддає перевагу штанам-карго, худі чи сорочками кольору хакі.

Фото: Getty Images

Модний експерт Роман Тимофєєв зазначав, що і перша леді і президент дуже цікаво працюють з одягом. Особливою родзинкою у стилі пані Олени є брошки, які мають своє значення.

Фото: Instagram

Тимофєєв наголосив, що гардероб першої леді не може базуватися на принципі про зручно і красиво. Усе має бути продумано і символічно. На фото вище Зеленська у костюмі українського бренду Gasanova та благодійній брошці від бренду Guzema.

Агата Корнгаузер-Дуда

52-річна перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда теж полюбляє штанні костюми. Жінка має струнку талію, яку вона підкреслює приталеними блейзерами чи ременями, якщо мовиться про сукні. Пані Агата обирає здебільшого звужені, вкорочені штани, які візуально ще більше подовжують її ноги.

Спідниці чи сукні першої леді Польщі винятково мають міді-довжину і сягають коліна або у більшості випадків є ще довшими. Вона не цурається яскравих кольорів. Серед монохромного образу із чорного та білого можна побачити сміливі червоні чи квітчасті сукні.

Бріджит Макрон

Бріджит Макрон – 71-річна перша леді Франції, яку називають іконою французької моди. Вона віддає перевагу відомим брендам, зокрема, Louis Vuitton, і обирає таку естетику одягу, яка відповідає її власній. Гострі плечі, барвисті спідниці, штанні костюми, які підкреслюють стрункі ноги, двоборті жакети – усе це символізує пані Бріджит.

Бріджит Макрон праворуч у жакеті оверсайз і вузьких штанях. Свій сірий костюм вона розбавляє пудровою сорочкою та коричневим взуттям Фото: WireImage for Getty Images

Любов до розкоші поширюється і на красу Бріджит Макрон. Об’ємна зачіска, макіяж та горіхова засмага є її невід’ємною частиною. У 2018 році стало відомо, що вона разом із чоловіком вкладають біля 67 тисяч доларів на рік у догляд за собою.

Фото: Getty Images

Джилл Байден

Стриманість і водночас яскравість – це про стиль, який має перша леді США 72-річна Джилл Байден. Вона не увійде в історію моди, як Джекі Кеннеді, Ненсі Рейган чи Мішель Обама, пишуть у ЗМІ. Хоча її сукні завжди сидять ідеально, і виділяються квітковими принтами.

У 2023 році пані Джилл буквально мерехтіла на сцені під час вручення премії Grammy

Перша леді США дуже полюбляє яскраві насичені кольори. Наприклад, обирає рожевий для зустрічі з дружиною прем'єр-міністра Британії Акшатою Мурті.



Акшата Мурті

44-річна дружина прем'єр-міністра Британії Акшата Мурті як ніхто знає про стиль і моду, адже вона заснувала власну модну торгову марку Akshata Designs.

У 2011 році вийшла її перша колекція, дизайни якої мали підкреслити автентичність, майстерність і захист багатої спадщини. Хоч цей бізнес-проєкт за декілька років розвалився, Акшата продовжує демонструвати свій гламурний стиль.

Наприклад, для офіційних зустрічей віддає перевагу костюмам. Блакитний колір їй дуже личить.

Для урочистих прийомів вона обирає капелюшки Фото: Getty Images

Час від часу вона стає справжньою сенсацією на шпальтах таблоїдів. Наприклад, коли обирає яскраве зелене пальто і коричневий капелюх для візиту до церкви. Пані Акшата вигідно підкреслює свою струнку талію ременями, обирає насичені принти та кольори.

Повсякденний образ пані Акшати яскравий. Тут талію підкреслює не окремий пояс, а власне спідниця Фото: Getty Images

Еміне Ердоган

69-річна перша леді Туреччини Еміне Ердоган завжди виділяється серед усіх державних діячів на будь-яких міжнародних заходах. Вона обов’язково носить хіджаб, згідно релігійних законів її країни. Крім цього основний елемент її гардеробу – подовжені широкі штани, блейзер або кейп.

Тут пані Еміне обрала ошатне пальто у якості верхнього одягу. Глибокий принт з акцентом на сині кольори додав цьому образу вишуканості Фото: Getty Images

Пані Еміне полюбляє підбори або взуття на платформі. Вона доповнює свої образи відповідними аксесуарами – окулярами та сумочками.

Зверніть увагу на взуття - відкрити носи цього літа будуть у тренді Фото: Getty Images

Ельке Бюденбендер

62-річна перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер демонструє у своєму стилі стриманість та мінімалізм. Їй достатньо одного костюма і невисоких підборів або подовженої сукні і намиста з перлів, аби заявити про свій образ. Вона не цурається темних чорних чи синіх кольорів, а також яскравих зелених чи жовтих.

Подекуди її образ схожий з луком української першої леді.

Здебільшого пані Ельке обирає подовжені спідниці. Та разом з цим вона не боїться і варіантів до коліна, привідкриваючи ноги.

Фото: Getty Images

Бегонья Гомес

Дружина прем'єр-міністра Іспанії Бегонья Гомес має вишуканий смак, який вона демонструє у виборі одягу. Жінка віддає перевагу костюмам, де головні ролі виконують штани. Вони можуть бути як звужені, так і широкі. Бегонья вдало доповнює ансамбль приталеним блейзером. Яскраві кольори, наприклад, червоний чи рожевий або квітковий – musthave у її гардеробі.

Фото: Europa Press via Getty Images

Легкості і грайливості своєму образу вона додає за допомогою легких локонів та чубчика, який з нею протягом тривалого часу. А підбори - є обов'язковим елементом.

Фото: Getty Images

Сучасні королеви теж вміють похизуватися своїм стилем. Наприклад, королева Йорданії Ранія балує себе відомими брендами Dior, Fendi, Valentino та іншими. А от королева Іспанії Летісія не любить витрачати забагато грошей на одяг і в її гардеробі є представники масмаркету.