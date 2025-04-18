"В мені приваблива харизма": Кузнецова розповіла, чи вважає себе красивою, коли коле ботокс та чи збирається збільшити груди

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37-річна українська актриса Катерина Кузнецова, яка довгий час будувала кар'єру в Росії, зізналася, що має чимало комплексів щодо зовнішності.

В інтерв'ю програмі "Слава+" зірка пояснила, чому довгий час не вважала себе красивою та як сприймає свої неідеальності.

"Для мене, от коли кажуть "я красива", краса дорівнює оці конкурси краси. Для мене це абсолютно вузькопрофільна історія. Я думаю, в мені приваблива харизма, енергія... Мені, наприклад, прикольніше, коли говорять, що я класна і легка, наповнена", - відповіла акторка.

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Катерина розповіла, які процедури краси робить.

"Я колола ботокс, але колю, коли не знімаюся. Тому що коли беру участь у зйомках, мені вкрай важливо, щоб все рухалося, щоб була міміка. Я люблю драматичні сцени і у страшному сні уявляю, що коли воно не буде рухатися, чим я буду рухати? Руками?", - поділилася актриса.

А ще Кузнецова зізналася, що не любить у своєму тілі.

"Коли не займаюся довго спортом, нависає трошки тіло. Нема рельєфу, тонусу. Максимальна моя вага була 58 при зрості 170. Типу, я ніколи не була булочкою. Комплекси... Іноді наші оператори можуть так зняти, що мені хочеться піти в 37 зробити пластичну операцію, чесно тобі скажу", - зазначила вона.

Кузнецова не любить, коли оператори знімають її зблизька, показуючи пори та інші недоліки

"Поживем-побачим", - додала Катерина щодо пластиних операцій у майбутньому.

За словами зірки, найближим часом вона точно не планує робити мамопластику.

"В мене малюсенькі тенісні груди, не знаю, як воно буде. Я не люблю великі груди, вони мені естетично не подобаються. В мене був досвід, я їх торкалася", - пригадала Катя.

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