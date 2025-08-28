Ніяких зобов'язань, зрада і розлучення через собаку: лавсторі Сильвестра Сталлоне і його дружини Дженніфер
79-річний Сильвестр Сталлоне і його 57-річна дружина Дженніфер Флавін одружені вже 28 років. І хоча зараз цей зірковий шлюб можна назвати щасливим, проте їхня історія кохання не завжди була ідеальною.
Шлях до ідилії був тернистим і навіть в 2022 році пара планувала розлучатися. Втім сьогодні їхні стосунки здаються міцними, як ніколи.
ТаблоID розкаже історію кохання Сильвестра Сталлоне і Дженніфер Флавін.
Ніяких зобов'язань
У 1974 році, коли Сильвестру Сталлоне було 28 років, він одружився з фотографкою Сашею Чак. У них народилося двоє синів - Сейдж і Сьорджо. Шлюб протривав 10 років.
Майже через рік Сталлоне одружився з моделлю і актрисою Бріжит Нільсен. Їхні стосунки протрималися лише 2 роки.
У 1988 році 42-річний Сильвестр Сталлоне зустрів у ресторані в Беверлі-Гіллз 19-річну модель Дженніфер Флавін.
"Я чітко пам'ятаю, як вперше зустрів Дженніфер. Я був у темному ресторані, там було кілька людей. Вона увійшла і... вау! Щось сталося. Я відчув щось на зразок поштовху, ніби: "О, у нас що, невеликий землетрус чи що?" - розповів Слай про своє перше враження в одному з епізодів їхнього реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне".
Ці почуття були взаємними і пара була нерозлучною всю ніч, а згодом у них закрутився роман.
"Я приходила до нього, ми дивилися фільми, готували вечерю, бавилися з собакою або гуляли пляжем", - згадувала Дженніфер.
Сталлоне також проводив час з дівчиною та її родиною в їхньому будинку в долині Сан-Фернандо.
Спілкування з Дженніфер, здавалося, йшло Сталлоне на користь. Слай зізнавався, що модель все змінила і він знову полюбив життя. Однак їхні стосунки не були ідеальними.
"Коли ми разом - все чудово. Коли ми не поряд - немає ніяких зобов'язань. Так воно і є. Ніяких зобов'язань", - казала зірка "Роккі".
Дженніфер розуміла, що їхні стосунки несерйозні і що може відбуватися, коли її нема поруч. Втім наголошувала, що не вірить у невірність Сильвестра.
Флавін часто чула чутки про те, що Сталлоне її зраджує. Але вона хотіла бачити в ньому найкраще і вірити йому.
Розставання через лист
У 1994-му, через понад 5 років після початку стосунків, Сталлоне і Флавін розійшлися, бо у кінозірки зав'язався роман з моделлю Дженіс Дікінсон.
"Він надіслав мені лист на шести сторінках, написаний від руки ручкою. Він був досить неохайним. Я була розчарована. Не можна просто так списати людину з рахунків у листі після шести років. Я не збиралася благати його повернутися до мене або щось в цьому роді. Я просто хотіла поговорити", - пригадувала свої почуття Дженніфер.
Дружина Сталлоне казала, що вони навіть обрали імена для майбутніх дітей.
А тим часом Дженіс Дікінсон народила в 1994 році дочку, яку Сталлоне вважав своєю.
Пізніше тест ДНК довів, що Сталлоне не є батьком дочки Дікінсон, і стосунки закінчилися. Потім актор зустрічався з кількома іншими моделями і навіть заручився з моделлю Енджі Еверхарт, але їхні стосунки не тривали довго.
Возз'єднання
Після розставання і скандальної історії з моделлю Дженіс Діккінсон, Сильвестр Сталлоне і Дженніфер все ж воззʼєдналися. У 1996 році у них народилася дочка Софія, а рік по тому вони одружилися.
"За останній рік зі мною сталося дві чудові події: народження нашої прекрасної дочки Софії Роуз і тепер моє одруження з Дженніфер, яка є прекрасною матір'ю і, я знаю, буде прекрасною дружиною", - сказав тоді Слай.
Пізніше у пари народилися ще дві дочки: Сістін у 1998 році і Скарлет у 2002 році.
Криза
У 2022 році світ сколихнула новина - дружина Сильвестра Сталлоне подає на розлучення, хоче поділити майно і повернути дівоче прізвище Флавін. Кілька тижнів до цієї події, кінозірка набив поверх тату із зображенням Дженніфер пику своєї собаки.
Пізніше виявилося, що розлучення дійсно ледь не трапилося через собаку, проте живу. Річ у тім, що Дженніфер була проти того, щоб завести ще одного пса, а от Сильвестр навпаки. На фоні цього виник гучний скандал, який "виніс на поверхню інші проблеми". Згодом Сталлоне спростував настільки тривіальну причину розлучення.
"Ми просто пішли у інших напрямках. Я неймовірно шаную Дженніфер. Я завжди її любитиму. Вона - дивовижна жінка. Вона - наймиліша людина з усіх, кого я зустрічав", - наголосив він.
Але з часом пристрасті вщухли і стало зрозуміло, що пара передумала - Сильвестра і Дженніфер бачили усміхненими на побаченні. А до того вони зустрілися вдома і змогли владнати усі розбіжності.
Нагадаємо, це голлівудське подружжя полюбляє демонструвати почуття на публіці тримаючись за руки, а Дженніфер може навіть потримати за горлянку коханого.