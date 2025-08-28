Ніяких зобов'язань, зрада і розлучення через собаку: лавсторі Сильвестра Сталлоне і його дружини Дженніфер

Фото Getty Images

79-річний Сильвестр Сталлоне і його 57-річна дружина Дженніфер Флавін одружені вже 28 років. І хоча зараз цей зірковий шлюб можна назвати щасливим, проте їхня історія кохання не завжди була ідеальною.

Шлях до ідилії був тернистим і навіть в 2022 році пара планувала розлучатися. Втім сьогодні їхні стосунки здаються міцними, як ніколи.

ТаблоID розкаже історію кохання Сильвестра Сталлоне і Дженніфер Флавін.

Ніяких зобов'язань

У 1974 році, коли Сильвестру Сталлоне було 28 років, він одружився з фотографкою Сашею Чак. У них народилося двоє синів - Сейдж і Сьорджо. Шлюб протривав 10 років.

Майже через рік Сталлоне одружився з моделлю і актрисою Бріжит Нільсен. Їхні стосунки протрималися лише 2 роки.

У 1988 році 42-річний Сильвестр Сталлоне зустрів у ресторані в Беверлі-Гіллз 19-річну модель Дженніфер Флавін.

За плечима Сталлоне було 2 шлюби Фото Instagram

"Я чітко пам'ятаю, як вперше зустрів Дженніфер. Я був у темному ресторані, там було кілька людей. Вона увійшла і... вау! Щось сталося. Я відчув щось на зразок поштовху, ніби: "О, у нас що, невеликий землетрус чи що?" - розповів Слай про своє перше враження в одному з епізодів їхнього реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне".

Ці почуття були взаємними і пара була нерозлучною всю ніч, а згодом у них закрутився роман.

"Я приходила до нього, ми дивилися фільми, готували вечерю, бавилися з собакою або гуляли пляжем", - згадувала Дженніфер.

Сталлоне також проводив час з дівчиною та її родиною в їхньому будинку в долині Сан-Фернандо.

Парі було добре разом Фото Instagram

Спілкування з Дженніфер, здавалося, йшло Сталлоне на користь. Слай зізнавався, що модель все змінила і він знову полюбив життя. Однак їхні стосунки не були ідеальними.

"Коли ми разом - все чудово. Коли ми не поряд - немає ніяких зобов'язань. Так воно і є. Ніяких зобов'язань", - казала зірка "Роккі".

Дженніфер розуміла, що їхні стосунки несерйозні і що може відбуватися, коли її нема поруч. Втім наголошувала, що не вірить у невірність Сильвестра.

Флавін часто чула чутки про те, що Сталлоне її зраджує. Але вона хотіла бачити в ньому найкраще і вірити йому.

Дженніфер попереджали про зради Сильвестра Фото Instagram

Розставання через лист

У 1994-му, через понад 5 років після початку стосунків, Сталлоне і Флавін розійшлися, бо у кінозірки зав'язався роман з моделлю Дженіс Дікінсон.

"Він надіслав мені лист на шести сторінках, написаний від руки ручкою. Він був досить неохайним. Я була розчарована. Не можна просто так списати людину з рахунків у листі після шести років. Я не збиралася благати його повернутися до мене або щось в цьому роді. Я просто хотіла поговорити", - пригадувала свої почуття Дженніфер.

Дружина Сталлоне казала, що вони навіть обрали імена для майбутніх дітей.

Сильвестр кинув Дженніфер надіславши листа Фото Instagram

А тим часом Дженіс Дікінсон народила в 1994 році дочку, яку Сталлоне вважав своєю.

Пізніше тест ДНК довів, що Сталлоне не є батьком дочки Дікінсон, і стосунки закінчилися. Потім актор зустрічався з кількома іншими моделями і навіть заручився з моделлю Енджі Еверхарт, але їхні стосунки не тривали довго.

Возз'єднання

Після розставання і скандальної історії з моделлю Дженіс Діккінсон, Сильвестр Сталлоне і Дженніфер все ж воззʼєдналися. У 1996 році у них народилася дочка Софія, а рік по тому вони одружилися.

Дженніфер пробачила Сильвестру Фото Instagram

"За останній рік зі мною сталося дві чудові події: народження нашої прекрасної дочки Софії Роуз і тепер моє одруження з Дженніфер, яка є прекрасною матір'ю і, я знаю, буде прекрасною дружиною", - сказав тоді Слай.

Пізніше у пари народилися ще дві дочки: Сістін у 1998 році і Скарлет у 2002 році.

Дженніфер подарувала Слаю трьох донечок Фото Instagram

Криза

У 2022 році світ сколихнула новина - дружина Сильвестра Сталлоне подає на розлучення, хоче поділити майно і повернути дівоче прізвище Флавін. Кілька тижнів до цієї події, кінозірка набив поверх тату із зображенням Дженніфер пику своєї собаки.

У подружжя сталася криза Фото Getty Images

Пізніше виявилося, що розлучення дійсно ледь не трапилося через собаку, проте живу. Річ у тім, що Дженніфер була проти того, щоб завести ще одного пса, а от Сильвестр навпаки. На фоні цього виник гучний скандал, який "виніс на поверхню інші проблеми". Згодом Сталлоне спростував настільки тривіальну причину розлучення.

"Ми просто пішли у інших напрямках. Я неймовірно шаную Дженніфер. Я завжди її любитиму. Вона - дивовижна жінка. Вона - наймиліша людина з усіх, кого я зустрічав", - наголосив він.

Подружжя почало процес розлучення Фото Instagram

Але з часом пристрасті вщухли і стало зрозуміло, що пара передумала - Сильвестра і Дженніфер бачили усміхненими на побаченні. А до того вони зустрілися вдома і змогли владнати усі розбіжності.

Нагадаємо, це голлівудське подружжя полюбляє демонструвати почуття на публіці тримаючись за руки, а Дженніфер може навіть потримати за горлянку коханого.