"Тіло, розум і дух": Ленні Кравіц розказав, як підтримує себе "на максимумі" та чому вже 9 років живе без сексу

26-го травня Кравіцу виповнилося 60 років Фото з Instagram Кравіца

Американський рокмузикант та співак Ленні Кравіц, який у свої 60 перебуває в неабиякій фізичній формі та не збирається втрачати титул секс-символа, виявляється, вже дев'ять років дотримується целібату.

Що чи, точніше, хто став причиною такого його рішення, Ленні пояснив у інтерв'ю The Guardian.

Для Кравіца свого часу дуже прикрим відкриттям стало те, що його батько не був вірний його матері. І коли він дорікнув йому за це, батько відповів, колись сам Ленні чинитиме так само. Це стало для музиканта своєрідним прокляттям.

Ленні вже 9 років живе без сексу

"Він виявився правий. Після мого одруження (у шлюбі з Лізою Боне він прожив із 1987-го по 1993-ій - ред.) я став дедалі більш схожий на нього. Я перетворювався на блудника. Це мені не подобалося. Я не хотів бути тим хлопцем. Отже, я мусив упоратися з цим, і на це пішли роки", - зізнався Ленні.

"Беручи на себе відповідальність. Дисципліна. Не дозволяючи моїм бажанням брати гору", - пояснив артист, як йому зрештою це вдалося.

Кравіц вирішив не займатися сексом, доки не зустріне жінку, з якою в нього будуть серйозні стосунки. Такої в його житті немає останні 9 років.

"Я став багато в чому дуже усталеним, у тому, як я живу", - пояснив Ленні, чому йому непросто знайти пару.

Артист дуже хотів би завести серйозні стосунки, але це йому поки не вдається

Відповідаючи на запитання, що допомагає йому так добре виглядати в його віці, артист зазначив, що це комбінація хороших генів, піклування про себе, сумлінної праці та дисципліни.

"Візьмімо вчорашній вечір. Я весь день працював, інтерв'ю, репетиції до вечора, дістався додому об 11-ій. Треба щось поїсти. Уже 1-ша ночі. Я не зробив свій воркаут. Тож я пішов до спортзали та о 2-ій ночі виконав свій 90-хвилинний воркаут. Мені не хочеться бути в спортзалі о 2-ій ночі, але я мушу", - поділився Кравіц.

"Бо це частина моєї дисципліни - це про тіло, розум і дух. Я хочу, щоби всі ці три елементи були на одному рівні. Якщо моє тіло в формі, а розум та дух - ні, тоді це просто щось гарне, на що можна дивитися та чим хвалитися. Кому є до цього діло? Для мене все має бути на одному рівні. І я маю виконувати всю роботу, яка потрібна, щоби все це було на одному рівні, щоби моє єство могло перебувати на своєму максимумі", - пояснив він.

"Я не на гормонах, не на тестостероні. Я досягаю цього на 100% за рахунок харчування та дій", - наголосив Кравіц.

"Поєднання хороших генів, піклування про себе, сумлінної праці та дисципліни", - запевняє Кравіц

До речі, Ленні пригадав, як народжувався нашумілий кліп "TK421", який зняла для нього Таню Муіньо.

"Я найняв цю молоду українську режисерку, Таню. В неї була ця ідея: "Ми підемо до твоєї хати, ти прокинешся і розсунеш штори, готуватимешся до дня..." Я подумав, що це звучить як щось найнудніше в світі. А тоді, як вона вже на місці, вона каже: "Отже, ти спиш голий, так?", - розказав Кравіц.