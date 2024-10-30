KRUTЬ розказала, чому не хоче стосунків з чоловіками та про екса, який утік за кордон

Бандуристка та співачка Марина Круть (KRUTЬ) розказала, чому вирішила не будувати стосунки з чоловіками.

В "Екзамені" Маші Єфросиніній уродженка Хмельниччини також пригадала останній досвід стосунків з ексом, який виїхав за кордон.

"Почнемо з кінця. Зараз я прийняла свідоме рішення не заводити ніяких стосунків у своєму житті. Добре, давайте так, нічого серйозного. Я дуже часто жартую, що хотіла б бути бісексуалкою або лесбійкою. Але я гетеро. Багато різних зітхань, страждань любовного характеру", - зізналася зірка.

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"Дивлюся на наших українських жінок, вони такі класні, що, чесно... Українські жінки через свою силу дуже сексі", - зазначила Марина.

Зараз українки надихають Круть більше, ніж українці

"Я дуже сильно хочу закохатися, хочу сім'ю, діточок, будинок в Карпатах. Хочу, бляха, лабрадора, якогось собаку, який ходив би і крав шкарпетки з дому. Я прям спрагла до цього", - додала вона.

Однак, за словами Круть, є кілька "але", які не дозволяють їй втілити мрії у життя.

"Перше "але" - депресія. Я свідомо не вступаю ні в які серйозні стосунки з чоловіками. Навіть з тими, які говорять, що кохають. В цьому стані я боюся бути співзалежною, боюся, що можу побудувати з цією людиною не до кінця здоровий стосунок для себе. Тому що розумію, що перший час ця людина буде дофаміновою бомбою для моєї психіки, все буде дуже класно, але це не вирішить мого питання ставлення до себе. Хочу сама з цього вийти", - пояснила Марина.

Бандуристка також запевнила, що нині не має можливості побудувати щось серйозне:

"Були стосунки на відстані, вони закінчились провалом. Я собі тоді пообіцяла, що більше ніколи не буду вступати в стосунки на відстані, а зі мною вони зараз можуть бути тільки на відстані. Тому що чоловіки не можуть виїжджати за кордон".

Круть не приховує, що має низьку самооцінку, тому планує будувати стосунки тоді, коли стане "кращою версією себе"

Бандуристка розказала про власний досвід останніх стосунків.

"У мене останні стосунки закінчились тим, що хлопець поїхав нелегально за кордон і прийняв рішення будувати своє життя там. Мені довелося прийняти важке рішення, хоча він був дуже близький моєму серцю, розійтися з ним. Не тому що він поганий, а тому що я настільки, по-перше, маю багато друзів на війні. Всі ці втрати не можуть не утворювати мої принципи як людини. Розійшлася, бо розуміла, що ми будемо жити в різних контекстах. Я буду прокидатись від тривоги, а він від якогось там снігу, наприклад", - розповіла співачка.

Як пояснила Марина, вона не планувала поїхати за екскоханим, адже потім не зможе жити у брехні і виступати перед тими, хто боронить країну:

"Я не можу жити без роботи. Це повністю суперечить моїм правилам. Я так не змогла б ніколи".

Нагадаємо, раніше Круть, у якої, з її слів, було чимало романів як із "поганими хлопчиками", розповіла про свою усвідомлену самотність.